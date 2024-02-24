Çinli teknoloji devi Xiaomi, Xiaomi 14 Ultra isimli yeni amiral gemisini 22 Şubat’da Çin pazarında tanıttı. Yarın ise cihazın küresel lansmanı yapılacak. Geldiğimiz noktada bugün ise bir YouTuber, 14 Ultra’nın içini açtı. Detaylara bakalım.

Xiaomi 14 Ultra iç dizaynı

14 Ultra’nın içinin açıldığı bu videoda akıllı telefon 13 Ultra ile kıyaslandı. Arada ise üç fark bulunuyor:

80W kablosuz şarj destekleyen bobin

Daha büyük anakart alanı

Yeni kamera sensörleri

Dilerseniz videoyu detaylı bir şekilde aşağıdan izleyebilirsiniz.

Xiaomi 14 Ultra neler sunuyor?

Xiaomi 14 Ultra karşımıza 1440×3200 (QHD+) çözünürlükte bir ekran ile çıkıyor. Bu ekran 6.73 inç büyüklükte 522 PPI piksel yoğunluğunu destekler nitelikte. 120hz ekran yenileme hızını destekleyen ekran, ekran paneli tarafında ise AMOLED bir panele ev sahipliği yapıyor.

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14 Ultra kaputun altında Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga setine 12 GB / 16 GB LPPDDR5x RAM ve 256 GB / 512 GB/ 1 TB UFS 4.0 dahili depolama alanı eşlik ediyor. Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti gücünü 90W kablolu hızlı şarj ve 80W kablosuz hızlı şarj desteğine sahip 5300 mAh büyüklükteki bir bataryadan alıyor.

14 Ultra da dörtlü bir arka kamera kurulumu bulunuyor. Ana kamera OIS destekli ve 50 MP çözünürlükte. Ana kameraya; 50 MP çözünürlükte ultra geniş açılı kamera, 50 MP çözünürlükte periscope kamera ve 50 MP çözünürlükte telefoto kamera eşlik ediyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 32 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunuyor.