Çinli teknoloji devi Xiaomi, Xiaomi 14 ve Xiaomi 14 Pro’dan oluşan Xiaomi 14 serisini tanıtmıştı. Geldiğimiz noktada bugün ise Çinli şirket Xiaomi 14 Ultra üzerinde çalışıyor. Xiaomi 14 Ultra kablosuz şarj detayları sızdırıldı. Detaylara bakalım.

Xiaomi 14 Ultra kablosuz şarj nasıl olacak?

Xiaomi 14 Ultra kablosuz şarj detayları kısmına gelmeden önce akıllı telefonun batarya özelliklerinden de bahsedelim. Akıllı telefonun batarya özellikleri hakkında herhangi bir bilgimiz bulunmuyor. Xiaomi 14 Ultra kablosuz şarj detayları kısmında yapılan yeni sızıntılara göre ise akıllı telefon 80W ya da 100W kablosuz hızlı şarj desteğine sahip olacak.

Xiaomi 14 Ultra nasıl olacak?

Bundan önceki sızıntılara göre Xiaomi 14 Ultra, önceki nesli ile aynı kamera tasarımına sahip olacak. Ancak özellik tarafında akıllı telefon VARIO-SUMMILUX 1:1.63-2.5/12-120 asferik lense (ASPH) sahip olacak. Ayrıca birincil kamera , değişken diyafram aralığı (f/1,63-f/2,5) sunan 50 MP çözürlüğünde Sony LYT-900 sensör olarak gelecek.

Xiaomi 14 Ultra kamera kiti Xiaomi’nin Lens Teknolojisi tarafından üretilecek ve 14 Ultra modeli için fotoğrafçılık deneyimini geliştirmeye yardımcı olacak bir çevre birimi olacak.

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Xiaomi 14 Ultra kamera kiti 3C sertifikasını alırken görüntülendi. Sertifikaya göre Xiaomi 14 Ultra kamera kiti 2402CPS69C model numarasına sahip olacak. 3C sertifikasına göre ise Xiaomi 14 Ultra kamera kiti, 5V şarj ve 1.500 mAh batarya ile birlikte gelecek. Bunun haricinde Bluetooth 5.0 desteği de bulunacak.

Bundan önceki sızıntılarda akıllı telefon Hindistan’ın BIS sertifikasyon sitesinde görüntülendi. Bu da akıllı telefonun Hindistan lansmanının yakın olduğunu gösteriyor. Bundan önceki sızıntılara göre Xiaomi 14 Ultra ekran altında kamera teknolojisiyle birlikte gelebilir. Bu bağlamda ekran altı kamera özelliğini ilk olarak Xiaomi MIX Fold 4’de görmüştük.

Xiaomi 14 Ultra’dan önceki nesil Xiaomi 13 Ultra neler sunuyor?

Xiaomi 13 Ultra karşımıza 1440×3200 (QHD+) çözünürlükte bir ekran ile çıkıyor. Bu ekran 6.73 inç büyüklükte 521 PPI piksel yoğunluğunu destekler nitelikte. 120hz ekran yenileme hızını destekleyen ekran, ekran paneli tarafında ise OLED bir panele ev sahipliği yapıyor.

Xiaomi 13 Ultra kaputun altında Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga setine 8GB / 12GB LPPDDR5x RAM ve 128GB / 256GB / 512GB UFS 4.0 dahili depolama alanı eşlik ediyor. Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti gücünü 90W kablolu hızlı şarj desteğine sahip 4820 mAh büyüklükteki bir bataryadan alıyor.

Kamera tarafında aynı Xiaomi 13’te olduğu gibi Xiaomi 13 Ultra da üçlü bir arka kamera kurulumuna sahip. Ana kamera 50 MP çözünürlükte. Ana kameraya; 50 MP çözünürlükte ultra geniş açılı kamera ve 50 MP çözünürlükte telefoto kamera eşlik ediyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 32 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunuyor.