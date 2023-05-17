Geçtiğimiz haftalarda Xiaomi, yeni amiral gemisi serisi olan Xiaomi 13 serisini piyasaya sürmüştü. Bunun ardından ise Çinli şirket Xiaomi 13 Ultra modelini piyasaya sürmüştü. Geldiğimiz noktada bugün ise Xiaomi, Xiaomi 14 Pro üzerinde çalışıyor. Detaylara bakalım.

Sızıntılara göre Xiaomi 14 Pro’da Xiaomi 13 Ultra’da kullanılan 50 MP çözünürlüğünde periscope telefoto lens kullanılacak. Sızıntının kaynağı Digital Chat Station. Kendisi genelde sızıntıları doğru çıkan birisi. Bundan mütevellit bu sızıntının da doğru çıkabileceğini düşünüyoruz.

Xiaomi 13 Pro Neler Sunuyor?

Xiaomi 13 Pro karşımıza 1440×3200 (QHD+) çözünürlükte bir ekran ile çıkıyor. Bu ekran 6.73 inç büyüklükte 521 PPI piksel yoğunluğunu destekler nitelikte. 120hz ekran yenileme hızını destekleyen ekran, ekran paneli tarafında ise OLED bir panele ev sahipliği yapıyor.

Xiaomi 13 Pro kaputun altında Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga setine 8GB / 12GB LPPDDR5x RAM ve 128GB / 256GB / 512GB UFS 4.0 dahili depolama alanı eşlik ediyor. Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti gücünü 120W kablolu hızlı şarj desteğine sahip 4820 mAh büyüklükteki bir bataryadan alıyor.

Kamera tarafında aynı Xiaomi 13’te olduğu gibi Xiaomi 13 Pro da üçlü bir arka kamera kurulumuna sahip. Ana kamera 50 MP çözünürlükte. Ana kameraya; 50 MP çözünürlükte ultra geniş açılı kamera ve 50 MP çözünürlükte telefoto kamera eşlik ediyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 32 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunuyor.

Xiaomi devamlı olarak yeni atılımlar yapıyor. Bakalım akıllı telefon pazarındaki rakipleri olan Oppo, Vivo, Realme, Samsung gibi markalar bu durum karşısında ne yapacak?