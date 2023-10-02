Xiaomi’nin yeni amiral gemisi modeli Xiaomi 14 Pro, heyecan uyandıran özellikleriyle dikkat çekiyor. Son gelen bilgiler Android tutkunlarını heyecanlandıracak türden. İşte merakla beklenen cihazın öne çıkan özellikleri.

Xiaomi, Snapdragon 8 Gen 3 işlemciyi benimseyen ilk markalardan biri olma yolunda ilerliyor. Bu, yüksek performans ve işlem gücü vaat ediyor. Xiaomi 14 Pro’nun ekranı oldukça etkileyici. 6,7 inç büyüklüğünde ve 2K çözünürlüğünde olan bu ekran, dinamik 1-120Hz LTPO yenileme hızını destekliyor. Ayrıca, Gorilla Glass Victus 2 ile korunuyor ve sadece 1 mm’lik ultra dar çerçevelere sahip.

Ekranın parlaklığı 3000 nit’e kadar çıkabiliyor ve HDR 10+, Full Link Dolby Vision, ve Pro Color Tuning gibi özellikleri içeriyor. Ayrıca, gözlerin daha rahat kullanım için 2K+Hz PWM karartma özelliği sunuyor.

Xiaomi 14 Pro, Snapdragon 8 Gen 3 işlemciyle donatılacak. Ayrıca, LPDDR5x teknolojisi ile 24 GB’a kadar RAM kapasitesi ve 1 TB UFS 4.0 depolama alanı sunacak. Bu, hızlı ve sorunsuz bir deneyim sunmayı hedefliyor.

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Cihaz, 4.860mAh kapasiteli bir bataryadan güç alacak ve özellikle 3C listesi, 120W hızlı şarjı destekleyeceğini öne sürüyor. Xiaomi 14 Pro, uydu bağlantı özelliklerini sunacak ve Android 14 tabanlı MIUI 15 işletim sistemi üzerinde çalışacak.

Fotoğraf meraklıları için, arka kamera kurulumu 50 megapiksel ana kamera (IMX989) ile başlıyor ve optik görüntü sabitleme ile değişken diyafram açıklığına sahip. 50 megapiksel ultra geniş lens ve 50 megapiksel telemakro kamera ile desteklenecek. Xiaomi 14 Pro’nun bu özellikleri, kullanıcılara yüksek performanslı bir telefon deneyimi sunmayı vaat ediyor. Türkiye pazarına da gelmesini beklediğimiz bu canavar bakalım iPhone 15 Pro’yu tahtından edebilecek mi?