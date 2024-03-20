Xiaomi, yarın CIVI 4 Pro modelini tanıtacak. Bu model ise global olarak Xiaomi 14 Lite olarak gelmesi planlanıyor. Peki yeni Lite telefon bizlere neler sunuyor? Bu videoda Eren tüm detayları aktarıyor.

Teknik Özellikleri:

Tasarım: 179.3 gram ağırlık , 7.45mm kalınlık

Ekran: 6.55 inç, 1.5K Çözünürlük, AMOLED, 120Hz

İşlemci: Snapdragon 8s Gen 3

RAM/Depolama: 8GB/256GB – 12GB/512GB

Kamera: Leica lensler 50MP + 50MP + 50MP / 50MP + 50MP Ön Kamera

Ses: Stereo Hoparlör

Batarya: 5000 mAh 90W Şarj

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