Xiaomi, yarın CIVI 4 Pro modelini tanıtacak. Bu model ise global olarak Xiaomi 14 Lite olarak gelmesi planlanıyor. Peki yeni Lite telefon bizlere neler sunuyor? Bu videoda Eren tüm detayları aktarıyor.
Teknik Özellikleri:
Tasarım: 179.3 gram ağırlık , 7.45mm kalınlık
Ekran: 6.55 inç, 1.5K Çözünürlük, AMOLED, 120Hz
İşlemci: Snapdragon 8s Gen 3
RAM/Depolama: 8GB/256GB – 12GB/512GB
Kamera: Leica lensler 50MP + 50MP + 50MP / 50MP + 50MP Ön Kamera
Ses: Stereo Hoparlör
Batarya: 5000 mAh 90W Şarj
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