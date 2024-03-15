Çinli teknoloji devi Xiaomi, Xiaomi 14 serisini tüm Dünyada piyasaya sürmüştü. Geldiğimiz noktada bugün ise serinin küçük kardeşi Xiaomi 14 Lite BIS sertifikasını aldı. Detaylara bakalım.

Xiaomi 14 Lite BIS sertifikasından neler öğrendik?

Xiaomi 14 Lite BIS sertifikasına göre akıllı telefon Hindistan pazarında da satışa çıkacak. Xiaomi 12 Lite ve Xiaomi 13 Lite Hindistan pazarında satışa çıkmamıştı. Xiaomi 14 Lite BIS sertifikası ise 14 Lite’ın Hindistan’da da satışa çıkacağını kesinleştirmiş oldu.

Xiaomi 14 Lite neler sunacak?

Sızıntılara göre 14 Lite, 1.5K çözünürlüğünde bir ekran ile birlikte gelecek. Bu ekran kavisli bir tasarıma sahip olacak. Akıllı telefon kaputun altında Snapdragon 8s Gen 3 yonga seti ile birlikte gelecek. Bu yonga seti gücünü 100W ya da 120W kablolu hızlı şarj desteğine sahip 5000 mAh büyüklüğünde bir bataryadan alacak.

Bundan önceki sızıntılara göre Xiaomi CIVI 4, Çin pazarında tanıtıldıktan sonra küresel pazarda da Xiaomi 14 Lite ismiyle piyasaya sürülecek. Digital Chat Station kaynaklı bilgiye göre Xiaomi CIVI 4, Mayıs ayında tanıtılacak.

Bir önceki nesil Xiaomi 13 Lite neler s unuyor?

Xiaomi 13 Lite 6.55 inçlik OLED bir panel ile birlikte geliyor. Bu ekran 1080×2400 (FHD+) çözünürlükte ve 120 hz ekran tazeleme oranını destekliyor. Gorilla Glass 5 ile korunan ekran 402 PPI piksel yoğunluğuna sahip.

Kaputun altında Xiaomi 13 Lite, Snapdragon 7 Gen 1 ile birlikte geliyor. Bu işlemci 1 adet 2.4 GHz ARM Cortex-A710, 3 adet 2.36 GHz ARM Cortex-A710 ve 4 adet 1.8 GHz ARM Cortex-A510 olmak üzere toplamda 8 çekirdeğe sahip. Snapdragon 7 Gen 1, 4 nanometre üretim teknolojisi ile üretilmiş. Bu durum ısınma sorunlarının azalmasına yardımcı olacaktır. Yonga seti gücünü 67W kablolu hızlı şarj desteği bulunan 4500 mAh büyüklükte bir bataryadan alıyor.

Cihaz, iki tanesi önde üç tanesi arkada olmak üzere toplamda beş adet kameraya sahip. Ana kamerada 50 MP f1.8 diyafram değerine sahip Sony IMX766 lensi kullanılmış. İkinci arka kamera 20 MP f2.2 diyafram değerine sahip ultra geniş açılı kamera. Üçüncü arka kamera ise 2 MP f2.4 diyafram değerine sahip makro kamera. Arka kamera ile 720p 30 FPS, 1080p 30 FPS, 1080p 60 FPS, 4K 30 FPS video çekimi yapılabiliyor.

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Ön ana kamera 32 MP f2.0 diyafram değerine sahip. İkinci ön kamera ise 32 MP f2.0 diyafram değerine sahip ultra geniş açılı kamera. Ön kamera ile 1080p 60 FPS video çekilebiliyor.