Xiaomi 13T, en son Snapdragon 8 Gen 2 işlemci ile güçlendirilmiş üst düzey bir akıllı telefon olarak öne çıkıyor. Büyük bir AMOLED ekran, dayanıklı bir batarya ve hızlı şarj sistemi gibi özelliklere sahip olan bu cihaz, aynı zamanda Leica destekli kamerasıyla da dikkatleri çekmitşti. Xiaomi 13T Leica imzalı kameralarıyla DxOMark’ın kamera testine girdi! İşte Xiaomi 13T DxOMark sıralaması!

Xiaomi 13T DxOMark Kamera Sıralamasında 60. Sıraya Tırmandı!

Akıllı telefon pazarında rekabet her geçen gün artıyor ve tüketicilerin dikkatini çekmek için özellikle kamera performansı önemli bir rol oynuyor. Xiaomi 13T, DxOMark tarafından yapılan bir değerlendirmeye tabi tutuldu ve elde edilen sonuçlar oldukça dikkat çekici. Telefon, genel olarak 123 puan alarak başarılı bir performans sergiledi. Fotoğraflar için 134 ve videolar için 114 puan aldı.

Xiaomi 13T, DxOMark’ın genel sıralama sisteminde 60. sırada yer alıyor. Bu, ilk başta göz korkutucu gibi görünebilir, ancak bazı perspektiflerle bakıldığında oldukça etkileyici bir başarı olduğunu söylemek mümkün. Daha yüksek sıralarda bulunan cihazlar, genellikle daha yüksek fiyat etiketlerine sahip olan amiral gemisi modeller, bu da Xiaomi 13T’nin aslında segmenti için kaliteli bir seçenek olduğunu gösteriyor.

Xiaomi 13T’nin kamera performansı, pozlama, kontrast, beyaz dengesi, detay koruma, otomatik odaklama, dinamik aralık ve gürültü azaltma açısından etkileyici olarak değerlendirildi. Ancak, karmaşık sahnelerde doğru renkleri yakalamakta biraz zorluk yaşadığı ve düşük ışık koşullarında bazı ayrıntı kaybı yaşandığı belirtildi.

Xiaomi 13T, güçlü kamera performansıyla yüksek fiyat etiketlerine gerek olmadığını kanıtlayan bir telefon olarak öne çıkıyor. Hem amatör fotoğrafçılar hem de bütçe dostu bir seçenek arayanlar için çok yönlü bir kamera deneyimi sunuyor.

Leica imzalı kameralar sayesinde siyah beyaz fotoğraf çekimi gibi konularda da Xiaomi 13T’nin etkileyici bir performans sunduğunu söylemek mümkün. Geçtiğimiz haftalarda teste giren iPhone 15 Pro Max’in Xiaomş 13T’ye göre ezici bir üstünlüğü olduğunu görüyoruz. Ancak bir iPhone 15 Pro Max parasına 2 adet Xiaomi 13T alınabileceğinin unutulmaması gerekiyor. Sonuç olarak Xiaomi 13T DxOMark testinde segmenti için gayet etkileyici bir sonuç sergilemiş.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Xiaomi 13T’nin DxOMark puanı nasıl? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!