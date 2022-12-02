Xiaomi 13 serisinin dün Çin’de piyasaya sürülmesi gerekiyordu. Ancak ertelendi ve yeni etkinlik tarihi henüz şirket tarafından açıklanmadı. Şimdiye kadar sızıntılar ve söylentiler, Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro hakkında pek çok detayı ortaya çıkardı. Marka ayrıca akıllı telefonların birkaç temel özelliğini de duyurdu. Şimdi, güvenilir bilgi kaynağı Ishan Agarwal, Xiaomi 13 ikilisinin RAM ve depolama yapılandırmalarını PriceBaba yayınıyla paylaştı. Yaklaşan teklifler hakkında şu ana kadar eksik olan tek bilgi bu.

Rapor, Xiaomi 13’ün 8GB + 128GB, 8GB + 256GB, 12GB + 256GB ve 12GB + 512GB olmak üzere dört varyantta sunulacağını ekliyor. Ayrıca sınırlı sayıda renk seçeneğiyle sunulacak. Pro modeline gelince, Xiaomi 13 gibi dört konfigürasyonda gelecek. Bunun dışında Xiaomi 13 ikilisi hakkında ek bir bilgi bulunmuyor.

Xiaomi 13 ikilisinin, düz ekrana sahip normal varyantı ve kavisli kenarlara sahip Pro modeli olan bir E6 AMOLED ekrana sahip olduğu onaylandı. Her iki cihaz da tüm kenarlarda yalnızca 1,61 mm’lik ultra dar çerçevelere ve metal bir çerçeveye sahip olacak. Yaklaşan ürünlerde Leica markalı kameralar bulunacak. Şirket, Pro modelinin 50 MP Sony IMX989 1 inç birincil sensöre sahip olacağını onayladı. Ek olarak, Xiaomi 13 ikilisi, f/2.0 diyafram lensli farklı 75 mm telefoto kameralarla gelecek.

Kaputun altında, Xiaomi 13 serisi Snapdragon 8 Gen 2 işlemci tarafından desteklenecek. LPDDR5x RAM ve UFS 4.0 depolama teknolojisini barındıracak. Normal ve Pro modellerin 67W ve 120W hızlı şarjı desteklemesi bekleniyor.