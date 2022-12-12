Xiaomi 13 serisi dün Çin’de tanıtıldı. 1 Aralık’ta tanıtılması beklenen cihazlar Çin devlet büyüğünün vefatı üzerine ertelenmişti. Ertelenen lansman dün itibariyle gerçekleşti. Peki yeni Xiaomi 13 serisi neler sunuyor?
Xiaomi 13 serisi birçok yeniliği beraberinde getiriyor. Bunların başında Pro modelde olan 1 inçlik sensör, IP68 sertifikası, Snapdragon 8 Gen 2 işlemci gibi özellikler bulunuyor.
Peki siz Xiaomi 13 serisi hakkında neler düşünüyorsunuz? Kendi görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın iyi seyirler…
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