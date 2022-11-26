Xiaomi, Xiaomi 13 serisini piyasaya sürmek için hazırlanıyor. Yaklaşan amiral gemilerinin neredeyse tüm detayları, 50MP 1 inç sensör ve en yeni Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti dahil olmak üzere sızdırıldı. Dün Xiaomi 13’ün Geekbench puanlarını ortaya koyan bir raporu ele almıştık. Şimdi Xiaomi 13 Pro, akıllı telefonun performansının yanı sıra bazı özellikleri de ortaya çıkaran veritabanında ortaya çıktı.

“2210132C” model numarasına sahip Xiaomi 13 Pro, 2.02 GHz’de hıza sahip üç verimli çekirdeğe sahip sekiz çekirdekli bir işlemciye sahipken, ana çekirdeğin saat hızı 3.19 GHz. Bu rakamlara bakıldığında, bunun bir stok Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti olduğu açık.

Bunun dışında listeleme, cihazın Android 13’te çalıştığını ve 12 GB RAM’e sahip olduğunu da ortaya koyuyor. Performansına bakıldığında cihaz, Geekbench 5’in tek çekirdek testinde 1504, çok çekirdek testinde ise 5342 puan almayı başarmış durumda. Xiaomi 13’ün sonuçlarına bakıldığında her iki cihazın da başarılı olduğu oldukça açık.

İçindekiler Xiaomi 13 Pro Sızdırılan Özellikler

Xiaomi 13 Pro Sızdırılan Özellikler

Xiaomi 13 Pro’nun 2K çözünürlüklü ve 120 hz yenileme hızına sahip 6.7 inçlik bir Samsung E6 AMOLED ekrana sahip olacağı bekleniyor. Cihaz, 8 GB veya 12 GB RAM ve 128 GB, 256 GB veya 512 GB dahili depolamaya sahip bir Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti tarafından desteklenecek.

Söylentilere göre Xiaomi 13 Pro’nun arka tarafında 50 MP Sony IMX989 ana kamera, 50 MP ultra geniş açılı lens ve 50 MP telefoto lens ile üçlü kamera düzeni bulunacak. Bu arada ön tarafta 32 MP bir selfie kamerası yer alacak.

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Cihaz Android 13 tabanlı MIUI 14 ile birlikte gelecek. Söylentilere göre, oldukça büyük bir 4.800 mAh pil, Xiaomi 13 Pro’ya güç sağlayacak ve cihaz 120W hızlı şarjı destekleyecek. Ek olarak, muhtemelen ters şarjı ve kablosuz hızlı şarjı destekleyecek. Surge C2 ve P2 yonga seti bu şarj tekniğini tamamlayacak.