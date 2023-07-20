Xiaomi 13 serisi ülkemizde büyük ilgi gördü. Ancak stoklarının az olması ve fiyatlarında yaşanan artışla çok konuşulan bir seri haline geldi. Özellikle Xiaomi 13 Lite modeli, önceki serilere göre bir takım artılar sunuyor. Ancak bunun yanında eksik kalan noktaları da yok değil.

Xiaomi 13 Lite modelinin artılarına bakacak olursak, amiral gemisi seviyesinde özellikler sunan ekranı, hafif ve ince formda olan tasarımı, yeni nesil orta üst segment telefonlarda kullanılan güçlü işlemcisi, 4500 mAh bataryası ve 67W Turbo şarjı telefonu tercih etmekteki en büyük etmenler.

Xiaomi 13 Lite modelinin artılarına oranla eksileri de bulunuyor. Bunların başında 11 Lite, 11 Lite 5G NE, 12 Lite modellerinde istisnasız kullanılan stereo hoparlörün 13 Lite modelinde olmaması. Bu denli orta üst segmentin kızıştığı bir dönemde böyle bir eksiklik telefonu tercih edecek insanları satın almaktan vazgeçirebiliyor. Dolby Atmos desteğinin bulunması bir nebze durumu kurtarsa da mono hoparlörü ile stereo hoparlörü bulunan telefonlarla ses kalitesi olarak yarışamıyor. Bir diğer eksik kaldığı nokta ise yazılımının güncel olmaması. Xiaomi 13 Lite kutudan MIUI 14 ile çıksa da Android sürümü olarak Android 12 ile geliyor. 2 büyük Android güncellemesi ve 3 sene de güvenlik güncellemelerini alacak olan telefon, en fazla Android 14’e yükseltilecek. Eğer kutudan büyük abileri gibi Android 13 ile çıksaydı, güncellemelerle beraber Android 15 sürümünü de alacaktı. Hal böyle olunca eğer telefonu bugün alırsanız, hemen Android 13’e güncelleyecek, bir sene sonra da Android 14 ile telefonun güncelleme ömrü tamamlanacak.

Peki artılarını ve eksilerini tartıp karar verecek olsanız bugün siz Xiaomi 13 Lite alır mısınız? Yoksa aynı fiyatlarda daha iyi özellikler sunan diğer Android markaların telefonlarına mı yönelirsiniz? Siz de kendi görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

Xiaomi 13 Lite Kutu Açılışı: https://youtu.be/d7ePedaGk9I

Xiaomi 13 Lite Nasıl Fotoğraf/Video Çekiyor?: https://youtu.be/bXb7e-_Ldzs

Snapdragon 7 Gen 1 İle PUBG/CODM Testi: https://youtu.be/LOJWDqn3a7U

Xiaomi 13 Lite İnceleme: https://youtu.be/T8bNBA_Wggg

Xiaomi 12 Lite vs 13 Lite Kıyaslama: https://youtu.be/cYbVMK7lVz8

Xiaomi 13 Lite modeline Hepsiburada üzerinde göz atmak ve satın almak için; https://app.hps.im/d7ct/2fxyjyra

Xiaomi 13 Lite modeline Trendyol üzerinde göz atmak ve satın almak için; https://ty.gl/4e1hlzz02e