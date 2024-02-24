Xiaomi bir süredir yeni yazılımı olan HyperOS güncellemesi üzerinde çalışıyor. Yazılım Xiaomi 14 ile birlikte Çin’de tanıtıldı. Geldiğimiz noktada bugün ise Xiaomi 12X HyperOS güncellemesi yayınlandı.

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Güncelleme 2 GB büyüklüğünde. Eğer Xiaomi 12X kullanıyorsanız ve halen Xiaomi 12X HyperOS güncellemesi almadıysanız, Ayarlar> Cihaz Hakkında> MIUI sürümü kısmından güncellemelerinizi manuel olarak kontrol edebilirsiniz.

Xiaomi 12X HyperOS ile neler sunuyor?

Xiaomi 12X 6.28 inç büyüklüğünde bir ekran ile birlikte geliyor. Ekran 1100 nit parlaklık ve HDR 10+ destekliyor. Bu ekran 120 hz ekran yenileme hızına sahip olması ile öne çıkıyor. Xiaomi 12X ekranında AMOLED bir ekran paneli kullanılıyor.

Akıllı telefon kaputun altında 7 nanometre üretim teknolojisi ile üretilen Snapdragon 870 yonga setine sahip. Yonga setine LPDDR5 RAM ve UFS 3.1 dahili depolama eşlik ediyor. Snapdragon 870 yonga seti gücünü 67W kablolu hızlı şarj desteğine sahip 4500 mAh büyüklüğünde bir bataryadan alıyor.

Kamera tarafında ise Xiaomi 12X, üçlü bir kamera kurulumu ile birlikte geliyor. Bu kamera kurulumunda bizleri OIS destekli 50 MP çözünürlüğünde bir Sony IMX707 ana kamera karşılıyor. Bu ana kameraya ise 13 MP çözünürlüğünde bir ekstra geniş açılı kamera eşlik ediyor. Üçüncü kamera ise 5 MP çözünürlüğünde telefoto kamera. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 32 MP çözünürlüğünde bir ön kameraya sahip.