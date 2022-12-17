Bu videoda Eren, Xiaomi 12T ile geçirdiği iki aylık süreçteki deneyimlerini aktarıyor.

2 ay boyunca Xiaomi 12T’yi hem ana telefonu hem de ikinci telefonu olarak kullanan Eren, telefonun ekran, işlemci, batarya, ses ve kamera özelliklerinin nasıl bir deneyim sunduğunu ve ayrıca Xiaomi’nin kendi yazılımı olan MIUI 13 hakkında kendi görüşlerini sizlerle paylaşıyor.

Eğer siz de Xiaomi 12T kullanıyorsanız ya da satın almayı düşünüyorsanız Xiaomi 12T hakkındaki görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

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