Xiaomi tarihindeki en büyük işbirliklerinden birisine imza attı ve kamera devi Leica ile olan birlikteliğini duyurdu. Bu birlikteliğin en yeni ürünü ise Xiaomi CEO’Su Leijun Temmuz ayında göreceğimizi dile getirdi. Peki bu yeni ürün ne olacak?

Xiaomi 12 Ultra yenilenen Snapdragon 8+ Gen 1 işlemcisinden gücünü alacak. Bununla birlikte 6.8 inç QHD+ 120Hz ekrana sahip olacak ve 1500nit parlaklık değeri sunacak. 12GB RAM ve 256GB depolamayla gelmesi beklenen telefon ayrıca 5000 mAh bataryası olacak. Bu batarya 120W HyperCharge ile kısa sürede dolacak. JBL ya da 12 serisinde olan Harman Kardon işbirliğinde dörtlü stereo hoparlöre sahip olacak. Kamera tarafında da Leica işbirliğinde geliştirilecek kameralar 10x optik zoom, 100x dijital zoom yapabilecek. Üç kamera ile gelmesi beklenen modelin her kamerası 50MP değerinde olacak. Ana kamerasında Samsung’un yeni sensörlerinden GN5 ya da GNV sensörünü kullanacak.

Peki siz Temmuz ayında çıkması planlanan Xiaomi 12 Ultra modeli hakkında neler düşünüyorsunuz, yorumlar kısmında kendi görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.

#Xiaomi #Leica #Xiaomi12Ultra