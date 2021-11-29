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Akıllı Telefonlar

Xiaomi 11T İLE 11 OYUN! | Dimensity 1200 Oyun Performansı Nasıl?

Xiaomi 11T içerisinde MediaTek Dimensity 1200 işlemcisi ile oyunlarda nasıl bir peformans sergiliyor bu videoda ona bakıyoruz. 11T’nin ismine atıf yaparak 11 tane oyunun hepsini 10 dakika boyunca oynuyoruz. Oynadığımız oyunlar ise şu şekilde:

Asphalt 9

PES 2021

Genshin Impact

Mortal Kombat

PUBG: NEW STATE

PUBG MOBILE

Real Racing 3

F1 Mobile Racing

Call of Duty

FIFA Mobile

Track Simulator: Ultimate

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Eren İmdat

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