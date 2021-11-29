Akıllı Telefonlar
Xiaomi 11T İLE 11 OYUN! | Dimensity 1200 Oyun Performansı Nasıl?
Xiaomi 11T içerisinde MediaTek Dimensity 1200 işlemcisi ile oyunlarda nasıl bir peformans sergiliyor bu videoda ona bakıyoruz. 11T’nin ismine atıf yaparak 11 tane oyunun hepsini 10 dakika boyunca oynuyoruz. Oynadığımız oyunlar ise şu şekilde:
Asphalt 9
PES 2021
Genshin Impact
Mortal Kombat
PUBG: NEW STATE
PUBG MOBILE
Real Racing 3
F1 Mobile Racing
Call of Duty
FIFA Mobile
Track Simulator: Ultimate
#Xiaomi #11T #Xiaomi11T
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