Xiaomi 11 Lite 5G NE vs VIVO V21 | 5500 TL’yi En Çok Hangisi Hak Ediyor ?

5500 TL bandını artık orta-üst seviye olarak görmeye başladığımız bu günlerde bu bantta iki tabe iddialı model bulunuyor. Bunlardan birisi vivo V21, bir diğeri ise Xiaomi 11 Lite 5G NE. İki modelden en çok hangisi bu fiyatları hak ediyor, bu videoda ona değiniyoruz.

Tasarım kısmında iki telefonda olabildiğince kaliteli malzemelerden yapılmış. Buna ek olarak iki telefondan çok ince ve hafif formlarıyla hem elde tutuşu hem de taşınabilirliği yüksek seviyede tutuyor. İki telefon da şık görünüme sahipken vivo V21 en tarafında daha dar olması sebebiyle elde tutuşu kolaylaştıyıor. Xiaomi 11 Lite 5G NE ise ön taraftaki kameranın ekran deliği olarak yerleşitirilmesi konusunda bir adım öne geçiyor. vivo V21’de ön kamera damla çentik olarak bulunuyor.

Ekran tarafında da iki modelde sizlere segmentindeki en iyi görüntüleri sağlayabiliyor. Vivo V21 6,44 inç büyüklüğünde AMOLED HDR10+ desteğine sahip 90Hz ekran tazeleme oranına sahip olan bir ekran bulunduruyorken, 11 Lite 5G NE modeli ise 6,55 inçlik AMOLED HDR10+ ve Dolby Vision desteine sahip olan, 90Hz ekran tazeleme oranyla birlikte gelen ve ayrıca 1 milyar renk ve 10 bit renk desteğine sahip olmasıyla öne geçiyor. Ancak kontrast bakımında vivo V21’in daha başarılı olduğunu söylemeliyiz.

Performans kısmında birbirinden ayrılına bu iki modelden 11 Lite 5G NE modeli Snapdragon 778G işlemcisini kullanıyor. Ek olarak da 8GB RAM ve 128GB depolama seçenekleri ile sunuluyor. VİVO V21 ise MediaTek’in Dimensity 800u işlemcisinden gücünü alıyor. Ek olarak da 8GB RAM ve 128GB dahili hafıza ile birlikte geliyor. Kağıt üzerindeki performanslarına ve sentetetik testlerde önce çıkan taraf 11 Lite 5G NE modeli olsa da günlük kullanımda iki modelde akıcı bir deneyim sunuyor. Oyun kısmında da grafik tarafının daha güçlü olması sebebiyle 11 Lite 5G NE modeli daha akıcı bir performans sunuyor. Günlük kullanımda arayüz kullanımı kısmında ise V21, FunTouch 11 ile daha sorunsuz ve hatası bir deneyim sunuyor. Bu da oyun oynamayan kullanıcılar için daha iyi bir seçenek oluyor.

Performans kısmında birbirlerinden tamamen farklı olan modeller kamera kısmında daa birbirlerinden ayrılıyorlar. Burada vivo V21, 11 Lite 5G NE modelinden daha iyi bir peformans ortaya koyuyor. Özellikle hem arka hem de ön kamerasında OIS bulundurmasıyla büyük bir artı kazanan model kamera kalitesi olarak 11 Lite’ın önüne geçiyor. Ancak 11 Lite 5G NE modeli makro konusunda farkını ortaya koyuyor. Çok daha yakından odaklama yapabilmesiyle daha net görüntüler sağlayan 11 Lite bu konuda vivo’nun önüne geçmeyi başarıyor.

İki telefona da görece küçük(!) bataryalar güç verse de gün boyu kullanımında ikisi de yarı yolda bırakmıyor. 4000 mAh büyüklüğünde batarya bulunduran vivo V21, verimli işlemcisiyle birlikte size dolu dolu bir gün kullanım süresi vaadediyor. Eğer bataryanız azalırsa da 33W FlashCharge ile şarj oluyor. Xiaomi 11 Lite 5G NE modeli ise ince kasasına 4250 mAh büyüklüğünde bir batarya sığdırmayı başarıyor. Aynı V21 gibi dolu dolu bir günü rahat bir şekilde çıkaran model 33W hızlı şarj aletiyle hızlı bir şekilde doluyor.

Xiaomi 11 Lite 5G NE modelinin öne geçtiği bir diğer nokta da ses konusu oluyor. Stereo hoparlörü ile birlikte bulunduğu seviyede eksiksiz özellikler sunarken V21 modeli ise mono hoparlörü ile geride kalıyor. İki telefonda Type C çıkışı üzerinden kablolu kulaklık bağlantısı sağlayabiliyor.

Peki bu iki model arasında sizin tercihiniz hangisi olurdu? Kamera tarafında daha iyi bir model olan vivo V21’i mi seçerdiniz yoksa daha güçlü işlemcisi ile 11 Lite 5G NE modelini mi? Yorumlar kısmında bizlerle görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın.