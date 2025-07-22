Xiaomi, mobil şarj teknolojilerindeki iddiasını yepyeni bir boyuta taşıyor. Markanın uzun süredir beklenen yeni nesil Xiaomi 100W şarj adaptörü, Çin’in 3C sertifikasyon veritabanında ortaya çıkarak resmiyet kazandı. Bu gelişme, özellikle yakında tanıtılması beklenen Xiaomi 16 serisi gibi amiral gemisi cihazların, ultra hızlı şarj yetenekleriyle donatılacağını kesinleştiriyor. Sektör, yeni Xiaomi 100W teknolojisinin pazardaki güç dengelerini nasıl etkileyeceğini merakla bekliyor.

İçindekiler Xiaomi 100W Şarj Teknolojisi Resmen Onaylandı

Xiaomi 100W Şarj Teknolojisi Resmen Onaylandı

Sertifikasyon belgelerinde MDY-18-EW model adıyla görünen yeni şarj adaptörü, teknik kapasitesiyle dikkat çekiyor. Cihaz, 20V/5A gibi çoklu çıkış profilleri sayesinde maksimum 100W güce ulaşabiliyor ve bu da onu piyasadaki en yetenekli adaptörlerden biri yapıyor. Geliştirilen bu yeni Xiaomi 100W şarj aleti, aynı zamanda 90W ve 67W gibi eski standartlarla da uyumlu çalışarak geniş bir kullanım alanı sunuyor. Bu esneklik, adaptörün sadece en yeni modellerle değil, daha eski Xiaomi cihazlarıyla da verimli bir şekilde kullanılabilmesini sağlıyor.

Xiaomi’nin yeni Xiaomi 100W teknolojisini geliştirme amacı, akıllı telefonlardaki batarya kapasitelerinin artmasına paralel olarak şarj sürelerini minimumda tutmak. Söylentilere göre, Xiaomi 16 serisi 7.000 mAh’ı aşan devasa pillere sahip olacak. Böylesine büyük bir bataryanın bir saatten kısa sürede doldurulabilmesi, ancak Xiaomi 100W gibi güçlü bir teknolojiyle mümkün olabilir. Bu durum, kullanıcıların gün içinde priz başında geçirdiği zamanı önemli ölçüde azaltacak devrim niteliğinde bir yenilik olarak kabul ediliyor.

Bu yeni adaptör, Xiaomi’nin mobil cihazlar için özel olarak tasarladığı ilk Xiaomi 100W çözümü olabilir. Şirket daha önce dizüstü bilgisayarlar için benzer güçte adaptörler sunmuştu, ancak bu ürün doğrudan akıllı telefon ekosistemini hedefliyor. 3C sertifikası alan bu cihazın, yakında çıkacak amiral gemisi telefonların kutu içeriğinde standart olarak sunulması bekleniyor. Böylece Xiaomi 100W teknolojisi, markanın tepe seviyesi cihazları için yeni bir standart haline gelerek rekabette önemli bir koz olacak.

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Siz Xiaomi 100W hakkında neler düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım.