Ülkemizde telefonları, kulaklıkları, akıllı saatleri ve son zamanlarda oldukça popüler hale gelen elektrikli robot süpürgeleri ile tanınan Xiaomi; Çin topraklarında büyük bir lansman etkinliği düzenledi. Xiaomi; Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro, Xiaomi Buds 4, Xiaomi Watch S2, Xiaomi 10 Gigabit Router ve Xiaomi Mini PC dahil olmak üzere bir dizi akıllı telefon ve cihaz piyasaya sürdü. Xiaomi 10 Gigabit Router NFC etiketleri desteği, daha geniş bir iletim bant genişliği ve güncellenmiş bir tasarım ve yapılar dahil olmak üzere bir dizi büyüleyici iyileştirme içeriyor. Xiaomi 10 Gigabit Router’ın donanım özelliklerine gelecek olursak cihaz, üç farklı kablosuz kanalla geliyor; 2,4 GHz, 5,2 GHz ve 5,8 GHz. 2.4 GHz kanalı teorik olarak 1376.4 MBPS’ye kadar hız sağlayabilir, 5.2 GHz, 5764.8 MBPS’ye kadar maksimum hız sağlayabilir ve 5.8 GHz, hızları 2882.4 MBPS’ye kadar çıkarabilir. Xiaomi 10 Gigabit Router, 2,2 GHz hızında Qualcomm dört çekirdekli A73 işlemci kullanılarak çalıştırılır. Cihazın sorunsuz çalışmasını sağlamak için marka, içinde aktif soğutma teknolojisini de bünyesinde barındırıyor.

Xiaomi 10 Gigabit Router, hem harici yüksek kazançlı anten hem de NFC yerleşik anten desteği ile birlikte geliyor. Xiaomi 10 Gigabit Router, biri sistem sıfırlama, ikincisi güç girişi arabirimi ve üçüncüsü bir ağ düğmesi olmak üzere üç farklı düğmeyle birlikte gelir. Xiaomi 10 Gigabit Router 9 farklı LED gösterge ile birlikte geliyor. Bunlar; 1 adet sistem göstergesi, 1 adet İnternet göstergesi, 1 adet ortam ışığı ve 6 adet ağ bağlantı noktası göstergesi.

Xiaomi 10 Gigabit Router’ın bünyesinde 10/100/1000/2500M arasında adaptif otomatik geçiş yapabilen 4X WAN/LAN port, 10/100/1000/2500/5000/10000M arasında adaptif anahtarlı 1X WAN/LAN port bulunmakta. Bütün bunların yanı sıra Xiaomi 10 Gigabit Router, 1 adet SFP+Ağ bağlantı noktasına, (1000M/2500M/10000M) ve 1 adet USB 3.0 arayüzüne, WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA3-SAE şifreleme, kablosuz erişim kontrolü (kara ve beyaz liste), SSID gizleme ve akıllı bir dolandırıcılık önleme ağı desteğine de sahip.

Xiaomi 10 Gigabit Router, Çinli şirket tarafından 1 yıllık garanti desteği ile birlikte geliyor. 270 × 270 × 174 mm boyutlarında tek siyah varyantta sunulacaktır. Cihazın fiyatı 1699 Çin Yuan’ı (244 Amerikan Doları) ve yakında Çin’de satışa sunulacak. Şu anda, cihazın küresel kullanılabilirliği hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor.