Sizin Yorumunuz
Xiaomi Redmi Note 5 Pro – Sizin Yorumunuz (Mim Fatih Fadıl)
Xiaomi Redmi Note 5 Pro kullanıcısı olan Mim Fatih Fadıl, Hardware Plus ekranlarında Ersin ile beraber telefonu değerlendiriyor.
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2018 yılının dikkat çeken telefonlarından biri olan Xiaomi Redmi Note 5 Pro’nun günümüz koşullarında nasıl performans sergilediğini bu videomuzda görebilirsiniz.
İyi seyirler…
Sizin Yorumunuz
Xiaomi Mi 9 – Sizin Yorumunuz (Gökhan Üstün)
Sizin Yorumunuz serimizin yeni konuğu Xiaomi Mi 9 telefonuyla Gökhan Üstün oldu. Bakalım Gökhan bey, telefonuyla ilgili bizlere nasıl deneyimler anlatacak?
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iPhone 11 – Sizin Yorumunuz (Emre Sabankaya)
Sizin Yorumunuz serisine iPhone 11 modeliyle Emre Sabahkaya konuk oldu. Bakalım Emre, cihaz ile ilgili neler düşünüyor?
Sizin Yorumunuz
Müzik dinleten gözlük ve dahası! Barış Selimoğlu’nun ses aksesuarları
Sizin Yorumunuz serisinde bu sefer Barış Selimoğlu’nu konuk ettik. Barış, bu videoda bizlere Sennheiser Momentum, Bose Frames gözlük ve diğer kullandığı aksesuarları anlattı.