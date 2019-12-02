Sosyal medya

Sizin Yorumunuz

Xiaomi Redmi Note 5 Pro – Sizin Yorumunuz (Mim Fatih Fadıl)

Xiaomi Redmi Note 5 Pro kullanıcısı olan Mim Fatih Fadıl, Hardware Plus ekranlarında Ersin ile beraber telefonu değerlendiriyor.

Sizin Yorumunuz serimize katılmak için tıklayın.

2018 yılının dikkat çeken telefonlarından biri olan Xiaomi Redmi Note 5 Pro’nun günümüz koşullarında nasıl performans sergilediğini bu videomuzda görebilirsiniz.

İyi seyirler…

İlgili konular:

Teknolojiye olan tutkusunu Hardware Plus'ta meraklılarına aktarıyor.

Yorum yapmak için tıklayın

Yorum yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Sizin Yorumunuz

Xiaomi Mi 9 – Sizin Yorumunuz (Gökhan Üstün)

27 Kasım 2019

Yazan:

Xiaomi Mi 9 Sizin Yorumunuz

Sizin Yorumunuz serimizin yeni konuğu Xiaomi Mi 9 telefonuyla Gökhan Üstün oldu. Bakalım Gökhan bey, telefonuyla ilgili bizlere nasıl deneyimler anlatacak?

Devamını oku

Sizin Yorumunuz

iPhone 11 – Sizin Yorumunuz (Emre Sabankaya)

25 Kasım 2019

Yazan:

iPhone 11 Sizin Yorumunuz

Sizin Yorumunuz serisine iPhone 11 modeliyle Emre Sabahkaya konuk oldu. Bakalım Emre, cihaz ile ilgili neler düşünüyor?

Devamını oku

Sizin Yorumunuz

Müzik dinleten gözlük ve dahası! Barış Selimoğlu’nun ses aksesuarları

24 Kasım 2019

Yazan:

Barış Selimoğlu Sizin Yorumunuz

Sizin Yorumunuz serisinde bu sefer Barış Selimoğlu’nu konuk ettik. Barış, bu videoda bizlere Sennheiser Momentum, Bose Frames gözlük ve diğer kullandığı aksesuarları anlattı.

Devamını oku