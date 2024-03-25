Microsoft‘un yeni bir Xbox taşınabilir konsol üzerinde çalıştığına dair heyecan verici söylentiler dolaşıyor. Windows Central’dan Jez Corden’ın Xbox Two podcast’inde yaptığı açıklamaya göre, şirketin birden fazla taşınabilir Xbox prototipi üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Ancak, bu prototiplerin varlığı, kesinlikle bir ürünün piyasaya sürüleceği anlamına gelmiyor. Zira Microsoft geçmişte de benzer adımlar atmış ve Surface Mini gibi ürünleri raflardan kaldırmıştı.

Yine de, Xbox taşınabilir bir cihazın hiçbir zaman piyasaya sürülememe ihtimali göz ardı edilmemeli. Ancak, Corden’a göre, mevcut durum oldukça olumlu. Özellikle Valve’ın Steam Deck gibi taşınabilir oyun cihazlarının başarısı göz önüne alındığında, Microsoft’un böyle bir pazara girmemesi mantıksız olabilir. Ayrıca, Microsoft’un üçüncü taraf üreticilerle işbirliği yapacağına dair çıkan söylentiler de bu iddiaları destekliyor.

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Ancak, bir Xbox taşınabilir cihazın ne zaman piyasaya sürüleceği konusunda net bir tahminde bulunmak zor. Ancak, ürünün piyasaya sürülme süreci yaklaştıkça, daha fazla bilgi sızıntısı ortaya çıkabilir. Ancak, henüz böyle bir bilgiye ulaşmadığımıza göre, cihazın piyasaya sürülmesi için daha fazla zamanın olduğunu söylemek mümkün.

Jez Corden, Xbox taşınabilir cihazın yanı sıra, geçtiğimiz haftalarda Güney Kore’de onaylanan gizemli bir geliştirme kiti hakkında da konuştu. Bu geliştirme kiti, yeni nesil konsollar için bazı yapay zeka özelliklerine sahip olabilir ve geliştiricilerin yeni nesil oyunları geliştirirken daha verimli bir şekilde çalışmalarına olanak tanıyabilir. Ancak, şu an için bu konuda somut bir bilgi bulunmuyor.

Tüm bu gelişmeler, oyun endüstrisinin heyecanla beklediği yeni teknolojik gelişmelerin habercisi gibi görünüyor. Henüz resmi bir açıklama olmasa da, oyuncuların gözleri ve kulakları Microsoft’un gelecek hamlelerine çevrili durumda. Bakalım Xbox taşınabilir konsol ne zaman tanıtılacak? Bekleyip göreceğiz.