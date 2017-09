Microsoft, Xbox One ve Xbox 360 oyunları için son bir indirime daha gideceğini duyurdu. Söz konusu fırsatlar için 1 haftalık süreç başladı.

Microsoft; gerek eski gözdesi Xbox 360 gerekse yeni konsolu XBox 360 için oyun müdavimlerine kısa süreli yeni fırsatlar sunma kararı aldı.

Öncelik yeni nesil Xbox One’da. Şirket, X One için indirimli satışa sunduğu yapımları şöyle açıkladı: The Battlefield One ve genişleme paketi Amerika’da 42 dolar, Avrupa’da ise 38.50 euro’dan, Microsoft platformları üzerinden pazarlanacak. Far Cry Primal’in fiyatları ise 20 dolar ve 12 euro olarak belirlenirken, Overwatch 39 dolar ve 30 euro olarak konumlandırılmış.

Eski ama hala çok beğenilen Xbox 360 için de kampanyalar mevcut. Hafta içerisinde Battlefield: Bad Company 2 8 dolar ve 6 euro, GTA: San Andreas 7.50 dolar/ve 6 euro ve LA Noire 10 dolar ve 6.60 euro’dan satılacak. Max Payne 3 10 dolar ve 7.50 euro, Midnight Club LA ise 7.50 dolar ve 6 6 euro’luk fiyat etiketlerine sahip.