Microsoft’un Xbox Game Pass hizmeti, son dönemde dijital abonelik hizmetleri arasında giderek popülerlik kazanan ve kullanıcı sayısını hızla artıran bir platform haline gelmiştir. Spotify ve Netflix gibi devlerin izinden giden Microsoft, abonelik fiyatlarını artırma ve sunduğu teklifleri değiştirme yolunda önemli adımlar atıyor. Microsoft, geçtiğimiz Salı günü Xbox’ın hizmeti için uzun zamandır beklenen fiyat artışını ve temel Xbox konsolu katmanındaki ek değişiklikleri resmen duyurdu.

Xbox Game Pass zam aldı!

Microsoft’tan bir temsilci, konuya ilişkin yorum taleplerine hemen yanıt vermese de, şirket değişikliklerle ilgili detaylı bilgileri içeren bir web sayfası yayımladı. Bu değişikliğe göre Game Pass üyeliği ülkemizde aylık 175 TL, 3 aylık 439 TL ve 6 aylık 699 TL oldu.

Game Pass Ultimate, PC Game Pass ve 12 aylık Core aboneliklerinin fiyatları dünya genelinde değişecek. Yeni üyeler için fiyat artışları 10 Temmuz’da yürürlüğe girerken, mevcut üyeler için bu artışlar 12 Eylül’de uygulanacak. Ülkeler bazında fiyat artışlarının tam listesi internette yayımlandı.

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Sevilen bu hizmet, aylık bir ücret karşılığında oyunculara yüzlerce oyunun yanı sıra Microsoft’un kendi stüdyolarından çıkan 1. Gün lansman oyunlarına erişim sağlıyor. Abonelik hizmeti, çevrimiçi çok oyunculu hizmetlere erişimi, konsol ve PC oyun indirmelerini, oyun devi EA ile yapılan anlaşmayı ve oyunları neredeyse tüm cihazlara aktaran bulut tabanlı bir hizmeti kapsıyordu.

Microsoft’un bu hamlesi hizmetini daha da cazip hale getirirken, aynı zamanda oyun dünyasında abonelik hizmetlerinin geleceğine dair önemli ipuçları veriyor. Fiyat artışları ve yeni abonelik seçenekleri, kullanıcıların hizmetten en iyi şekilde faydalanmalarını sağlarken, Microsoft’un dijital oyun pazarındaki konumunu da güçlendirmeyi hedefliyor. Sevilen bu hizmetin sunduğu geniş oyun yelpazesi ve sürekli güncellenen içerikler, oyuncuların bu platforma olan ilgisini artırmaya devam edecek gibi görünüyor.