World of Warships Steam’e Geldi

World Of Tanks efsanesinin geliştiricisi olan Wargaming, popüler savaş gemisi oyunlarından World Of Warships’i Steam de yayınladı.

Tarihi 200 gemiden birinin dümenine geçerek, strateji ve gerçek zamanlı çatışmanın heyecan verici bir denge oluşturduğu, destansı deniz savaşlarını yaşabileceğiniz World of Warships, filo işaret sancakları, kamuflaj, gemi modifikasyonları gibi özellikleriyle adeta savaştaymışçasına hissetiren ve strateji severler için ne ara geçtiğini fark etmeyeceğiniz saatler içeren bir savaş gemisi oyunu olarak dikkat çekiyor.

Tıpkı World of Tanks ve World of Warplanes gibi tarsza sahip Wargaming tarafından yayınlanan bu oyuna Steam üzeriden erişebilir ve engin denizlere hemen açılabilirsiniz.