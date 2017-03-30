Witcher’ın Kart Oyunu Gwent’in PS4 Betası Başlıyor

Witcher’ın Kart Oyunu Gwent’in PS4 Betası Başlıyor

30 Mart, 2017 Oyun 0 yorumlar

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The Witcher 3: Wild Hunt’ın içerisinde yer alan kart oyunu Gwent’e doymadıysanız sizi böyle alalım.

The Witcher 3: Wild Hunt içerisinde yer alan kart oyunu Gwent, PlayStation 4 platformuna gelmeye hazırlanıyor. Oyun içerisinde soluklanmak için tasarlanmış bu mini oyun; oyuncularca çok sevilmiş, adeta oyunun kendisinden ayrılamaz bir bütün haline gelmişti. Hatta o kadar çok sevilmişti ki, birçok oyuncu, Witcher 3’ü yalnızca bu kart oyununu oynamak için açar hale gelmişti. Bu sevgiden faydalanmak isteyen CD Projeckt Red; mini kart oyununu daha da geliştirip ayrı bir oyun olarak çıkarmak için kolları sıvamıştı. Bu çalışmanın PlayStation ayağı çok yakında bizlerle olacak.

"Gwent o kadar çok sevilmişti ki, birçok oyuncu, Witcher 3'ü yalnızca bu kart oyununu oynamak için açar hale gelmişti."

“Gwent o kadar çok sevilmişti ki, birçok oyuncu, Witcher 3’ü yalnızca bu kart oyununu oynamak için açar hale gelmişti.”

Oyunun deneme (beta) sürümü, 31 Mart Cuma günü PlayStation sahiplerine açılacak. 3 GB boyutu ile gelecek bu kart oyunu, 2 Nisan pazar tarihine kadar oynanabilecek. Oynamak için PS Plus’ın  gerektirmeyeceği oyunda hiçbir mikro ödeme sistemi de olmayacak. Tabi ki bu durumun yalnızca beta için geçerli olduğunu hatırlatalım. Oyun; geçtiğimiz aylarda PC ve XBox One platformlarına da kapalı beta olarak gelmiş, bir hayli sevilmişti. Eğer sıkı Gwent-severseniz; haftasonu oynayacağınız oyun şimdiden belli gözüküyor.

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