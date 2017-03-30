Witcher’ın Kart Oyunu Gwent’in PS4 Betası Başlıyor

The Witcher 3: Wild Hunt’ın içerisinde yer alan kart oyunu Gwent’e doymadıysanız sizi böyle alalım.

The Witcher 3: Wild Hunt içerisinde yer alan kart oyunu Gwent, PlayStation 4 platformuna gelmeye hazırlanıyor. Oyun içerisinde soluklanmak için tasarlanmış bu mini oyun; oyuncularca çok sevilmiş, adeta oyunun kendisinden ayrılamaz bir bütün haline gelmişti. Hatta o kadar çok sevilmişti ki, birçok oyuncu, Witcher 3’ü yalnızca bu kart oyununu oynamak için açar hale gelmişti. Bu sevgiden faydalanmak isteyen CD Projeckt Red; mini kart oyununu daha da geliştirip ayrı bir oyun olarak çıkarmak için kolları sıvamıştı. Bu çalışmanın PlayStation ayağı çok yakında bizlerle olacak.

Oyunun deneme (beta) sürümü, 31 Mart Cuma günü PlayStation sahiplerine açılacak. 3 GB boyutu ile gelecek bu kart oyunu, 2 Nisan pazar tarihine kadar oynanabilecek. Oynamak için PS Plus’ın gerektirmeyeceği oyunda hiçbir mikro ödeme sistemi de olmayacak. Tabi ki bu durumun yalnızca beta için geçerli olduğunu hatırlatalım. Oyun; geçtiğimiz aylarda PC ve XBox One platformlarına da kapalı beta olarak gelmiş, bir hayli sevilmişti. Eğer sıkı Gwent-severseniz; haftasonu oynayacağınız oyun şimdiden belli gözüküyor.