Windows XP, Dünyanın En Çok Kullanılan Üçüncü İşletim Sistemi

WanaCryptor 2.0 ransomware saldırısının bu kadar yayılmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi de Windows XP’de bulunan bir açık.

Microsoft, Windows XP’ye 8 Nisan 2014 yılından itibaren desteğini ve güncellemelerini sona erdirmişti ancak hala daha bir çok kişi bu işletim sistemini kullanıyor. Net Applications tarafından açıklanan verilere göre %7.04 pazar payı ile XP en çok kullanılan üçüncü işletim sistemi.

Bu demek oluyor ki güvenlik açıkları ile dolu olan işletim sistemi Windows 8, Mac OS X’ten ve Linux’tan çok daha popüler. XP’nin önünde %49 ile Windows 7 ve %26 ile Windows 10 yer alıyor.

Windows 7: 48.5%

Windows 10: 26.28%

Windows XP: 7.04%

Windows 8.1: 6.96%

Mac OS X 10.12: 3.21%

2014 yılında yaklaşık olarak 2 milyar civarında bilgisayar olduğu açıklanmıştı ancak o dönemden bu yana bu bilgi güncellenmedi. Eğer dünyada hala daha 2 milyar bilgisayar olduğunu düşünürsek XP’nin en az 140 milyon bilgisayarda daha çalışmaya devam ettiğini söylemek mümkün. WannaCry saldırısı yaklaşık olarak 200.000 bilgisayarı etkiledi. Türkiye’de bu saldırıdan etkilenen ülkeler arasında yer alıyor.