Windows 7 ve 8.1 Kullanıcılarının Ücretsiz Windows 10 Güncellemesi İçin Son Fırsat!

Windows’un daha önce sonlandırdığı ücretsiz Windows 10’a yükseltme kampanyası 31 Aralık 2017’ye kadar yenilendi.

Microsoft’un son işletim sistemi Windows 10, özellikle ücretsiz olması ile dikkat çekmişti. Son olarak Aniiversary Update, yani yeni yıl güncellemesi alan Win10, ücretsiz yükseltme süresini uzattı. 31 Aralık 2017 son tarihi olarak açıklayan Microsoft, bu tarihe kadar sistem özellikleri destekleyen Windows 7 ve Winodws 8.1 bilgisayarlarına ücretsiz Windows 10 yükseltmesi yapacak.

Eğer siz de lisanslı Win7 ya da Win 8.1 kullanıyor iseniz hemen buradaki bağlantı üzerinden cihazınızı Windows 10’a yükseltebilirsiniz. Böylece cihazınızın güncelliği de daha uzun kalabilecek.