Birçoğumuz yıllardır Windows kullanıyoruz. Birisi Wi-Fi şifresi sorduğu zaman çekilen çileyi anlatmama gerek yoktur sanırım. Her seferinde neredeydi bu şifre ya diye tüm denetim masasını karıştıran tek ben değilimdir herhalde. Aradan geçen onca yılın ardından Microsoft akıllanmış olacak ki Windows 11’in yeni güncellemesi ile birlikte Wi-Fi şifrelerini tek bir yerden görüntülememize izin veriyor. Detaylara bakalım.

Windows 11 hayatımıza birçok yenilik getirmişti. Yenilikler genel olarak tasarım tarafında olsa da Windows 11’in kullanım kolaylığı sağlayan yeni özellikleri de bulunuyor. Bunlardan birisi de Wi-Fi şifrelerini tek bir yerde görüntüleme olacak. Bu özellik henüz kullanıma sunulmadı ancak Windows 11 Insider Preview sürümünde bu özellik görüntülendi. Ayrıca bu özellik sayesinde sadece güncel bağlı olduğunuz Wi-Fi ağının değil daha önceden bağlandığınız ve cihazınıza kayıtlı olan tüm Wi-Fi şifrelerinizi buradan görüntüleyebileceksiniz.

Aramızda Windows 11 Insider Preview sürümünü kullananlar olabilir. Onlar için bu özelliğin nereden bulunacağını anlatalım. Kayıtlı Wi-Fi şifrelerinizi görüntülemek için Ayarlar uygulamasını açın ve Ağ ve İnternet > Wi-Fi’ye gidin. Bilinen ağları yönet bölümünde, bilgisayarınızın geçmişte bağlandığı tüm Wi-Fi ağlarının bir listesini göreceksiniz. Bir ağın parolasını görüntülemek için parolayı seçin ve ardından Wi-Fi güvenlik anahtarını görüntüle düğmesini tıklayın.