Microsoft tarafından daha onaylanmayan oyun modu yakın zamanda gelebilir.

Twitter, Reddit gibi sosyal paylaşım sitelerinde, kullanıcılar tarafından sızdırılan bilgilerin gerçekleşmelerini yavaş yavaş benimsedik değil mi? Sızdırılan yeni bir habere göre, yakın zamanda Windows 10‘a gelecek yeni güncelleme, bilgisayarlardaki oyun performansını arttıran içeriklerle gelebilir.

WalkingCat adlı bir Twitter kullanıcısı, geçtiğimiz saatlerde bir bilgi paylaşarak olması çok muhtemel bir içeriği duyurdu. Buna göre WalkingCat; en son çıkan güncelleme dosyalarında (versiyon 14997’de) bu içeriği sağlayacak bazı isimler farketti. “Gamemode” isimli bu dll dosyaları (gamemode.dll), olası bir güncellemede gelebilecek oyun modunun da müjdesi oldu.

Devam eden Tweet’lerde kullanıcı bu dosyaların içeriklerini yorumlayarak, takipçilerine paylaştı: “Görünüşe göre Windows, oyun performansını gerçekleştirme amaçlı kendisinin kaynak paylaştırma mantığını (GPU, grafik ayarlamaları gibi) ayarlayacak.”

Devamında, WindowsCentral adlı web sitesi bu bilgileri baz alarak işi bir nokta daha ileriye taşıdı. Buna göre WalkingCat’in tezi, Xbox One‘ın oyunlarını çalıştırma prensibi ile örtüşüyor.

Önümüzdeki bahar aylarında duyurulması beklenen “Creators” güncellemesinin içerisinde oyunları ilgilendirecek özellikler olacağını Microsoft’un açıklamalarına dayanarak biliyoruz. Twitch benzeri yeni bir stream yapısı ve turnuva oluşturma gibi oyuncular arası etkileşimi arttırmaya yönelik içerikler hali hazırda gelmesi beklenen özellikler. WalkingCat’in çıkarmış olduğu bilgiler de doğru ise bu güncelleme içerisinde ismi geçen özelliklerin yanında bir oyun modu da görebiliriz.