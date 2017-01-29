Windows 10 İndirilen Uygulamaların Durumlarını Gösterecek

Görünen o ki Windows 10’a gelecek olan Beam uygulaması ve Game Mode gelen yenilikler sadece buzdağının görünen kısmıymış.

Windows 10 blog üzerinden yapılan açıklamaya göre Insider programında yer alan kullanıcılara bir çok yeni özellik geldi. Bunlardan bir tanesi de Erişilebilirlik özellikleri. Artık Edge tarayıcısı e-kitapları sesli okuyabiliyor. Ayrıca Edge’in emoji kütüphanesi de yenilenecek. Yine Erişilebilirlik ile beraber kurulum süreçlerinde yer alacak olan altyazı özelliği de Insider programında olanlara dağıtıldı.

Çöken uygulamalar için de bazı düzeltmeler yayınlandı. Edge’in PDF paylaşırken yaşadığı çökme problemi giderilen hatalar arasında yer alıyor. Uygulamalara sadece düzeltmeler yapılmadı yenilikler de getirildi. Artık uygulama marketinden indirilen uygulamaların ilerleme durumu gösterilecek. Önceden sadece uygulamanın indiğini görüyorduk şimdi indirme hızı gösteriliyor. Ayrıca indirme durumu da sayfada yer alıyor.

Game Mode destekleyen oyunlara 17 tane daha eklendi. İşte o oyunlar;