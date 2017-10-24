Windows 10 Fall Creators Güncellemesinde Uygulamalar Kayboluyor

Merakla beklenen Windows 10 Fall Creators güncellemesi sonunda yayınlandı ve yavaş yavaş bütün kullanıcılara gönderiliyor.

Windows 10 Fall Creators’ın yayınlanmasıyla beraber güncellemedeki bazı hatalar da ortaya çıkmaya başladı. Bazı kullanıcılar internette yüklü olan uygulamaların kaybolduğunu dile getirdi.

Uygulamalar, Başlat menüsünde yer alan kurulu uygulamalar listesinde yer almıyor. Ayrıca aramada da çıkmıyor. Uygulamaların yüklü olduğu ancak Windows Uygulama Mağazası’ndan anlaşılabiliyor. Kullanıcılar uygulamaları buradan başlatabiliyor. Ancak mağaza üzerinden yazılıma girmek son derece sinir bozucu olabilir.

Bu hata bütün uygulamalar için geçerli değil. Kullanıcıların kaybolduğunu söylediği uygulamaların arasında Filmler & TV, Groove Music ve Hesap Makinesi gibi çekirdek uygulamalar yer alıyor. Bazı durumlarda Windows Uygulama Mağazası da kayboluyor.