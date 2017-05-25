Windows 10 Creators Update’teki en sevilen özelliklerinden biri de yeni Oyun Modu. Özellik, diğer programların sistem kaynaklarınızı tüketmesini önlemek için arka plan işlemlerini kısıtlayarak oyun performansını geliştiriyor. Bu oyun canavarı PC sahipleri için fazla bir şey ifade etmiyor olabilir ama bütçe-performans kaygısı giden her kullanıcı için kayda değer bir yetenek.

Bir oyunu, sadece minimum sistem gereksinimlerini karşılayan bir PC’de oynuyorsunuz Oyun Modu’nu nasıl kullanacağınız hakkında bilgi sahibi olmalısınız. Şunu da hatırlatalım: Oyun Modu’nu kullanmak için, oyun oynamaya başlamadan önce onu etkinleştirmelisiniz.

Minimum sistemlerde maksimum çözüm

En alt satırında, minimum sistem gereksinimlerini karşılayan veya sadece minimum sistem gereksinimlerini karşılayan bir makineyle oyun oynuyorsanız Oyun Modu’nun kullanılması önemlidir. Bununla birlikte, bu seçeneği Windows 10 Creators Update’de kullanmak için öncelikle etkinleştirmek gerekir. Oyun Modu’nu Ayarlar seçeneklerinden etkinleştirin.

Başlat’a tıklayın ve Başlat menüsünün sol alt köşesindeki “ayarlar” simgesini seçin. Ayarlar uygulaması açıldıktan sonra Oyun> Oyun Modu’na gidin ve ana ekranda Oyun Modunu Kullan etiketini seçili hale getirin.

Bazen Microsoft insiyatif alarak, bazı oyunlar için ayarı otomatik olarak etkinleştirebilir. Siz işinizi şansa bırakmayın ve gereken adımları atın. Bu hiçbir şart altında problem yaratmaz ve gönül rahatlığıyla uygulayabilirsiniz.

Ayarlardan gereken işlemi gerçekleştirdiniz; şimdi sıra diğer adımlarda Bir oyun başlatın ve oyunu çalıştırdıktan sonra oyun çubuğunu çağırmak için Windows tuşu + G kombinasyonundan faydalanın. Bir Xbox denetleyicisi kullanıyorsanız, ortadaki Xbox düğmesine dokunmanız da yeterlr. Çubuk belirdiğinde, en sağdaki “ayarlar” simgesini seçin.

Açılan bir sonraki ekranda, Genel sekmesinin seçili olduğundan emin olun ve ardından bu oyun için” Oyun Modu’nu Kullan” etiketli kutuyu işaretleyin.

Şimdi iletişim kutusunu kapatın, başka bir şey için kullanmıyorsanız Game Bar’ı kapatın zira işinin sona erdi. Bunu yaptıktan Oyun Modu, oyunu her başlattığınızda aktif olacak.