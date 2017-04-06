Windows 10 Creators Güncellemesini Bugün Yükleyebilirsiniz

Eğer Windows 10 Creators güncellemesi için Microsoft’un önümüzdeki Güncelleme Salısını beklemek istemiyorsanız bugün kendiniz yükleyebilirsiniz.

Microsoft geçtiğimiz hafta Windows 10 Creators güncellemesinin 11 Nisan’da yayınlanacağını açıklamıştı. Yazılım devi bugün güncellemeyi Windows Update Assistant üzerinden indirilebilir hale getirdi. Windows Update Assistant üzerinden indirilen güncelleme ile beraber Creators güncellemesi yüklenebiliyor ve sürüm numarası 1703’e geçiyor.

Bu güncelleme bir haftadır mevcuttu ancak sadece Windows Insider Programı’nda yer alan kullanıcılar indirebiliyordu. Bugün ilk defa resmi olarak tüm kullanıcılara açılmış durumda. Creators güncellemesi uzun zamandır bekleniyordu. Her ne kadar büyük bir güncellenme olarak kabul edilmese de bu güncelleme ile beraber 3 boyutlu Paint, Game Mode gibi ilginç özellikler geliyor ayrıca bu güncelleme ile beraber Xbox platformları ile Windows 10 arasındaki bağ güçleniyor.

Creators güncellemesini buradan yükleyebilirsiniz.