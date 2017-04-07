Windows 10 Creators Güncellemesi Az Sayıda Telefona Gelecek

Microsoft, Windows 10 Creators güncellemesini 25 Nisan tarihinde akıllı telefonlara yayınlayacak ancak güncelleme az sayıda modele gelecek.

Microsoft’un Windows 10 Creators güncellemesini tam olarak hangi modellere yayınlayacağı belli değil ancak güncellemenin kesin olarak geleceği bazı modeller ortaya çıktı. Beta sürümünü alan bütün modellere Creators güncellemesinin geleceği kesin değil. Bu durum şaşırtıcı da değil çünkü aynı şeyi Windows 8’den geçerken görmüştük.

ZDNet bu güncellemeyi alacak 13 modelin adını yayınladı. Alcatel IDOL 4S, Alcatel OneTouch Fierce XL, HP Elite X3, Lenovo Softbank 503LV, MCSJ Madosma Q601, Microsoft Lumia 550, Microsoft Lumia 640 ve 640 XL, Microsoft Lumia 650, Microsoft Lumia 950 ve 950 XL, Trinity NuAns Neo ve VAIO VPB051 modelleri Creators güncellemesini alacak.

Microsoft tam listeyi henüz yayınlamadı ancak bütün cihazların bu güncellemeyi almayacağını açıkladı. Şirketin basın sözcüsü güncellemeyi alacak olan bütün akıllı telefon modellerinin yakında Product Lifecycle sayfasında yayınlanacağını belirtti.