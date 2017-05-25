Microsoft Windows 10 işletim sistemi temelli bilgisayarınızı bir Hotspot internet noktasına dönüştürebilirsiniz. Peki bunu başarmak için hangi adımları harfiyen yerine getirmeniz gerekiyor? Cevabı yazımızda bulabilirsiniz.

Cihazlarınızdan birini mobil hotspot’a çevirmekten daha kullanışlı pek az işlem bulunuyor. Böylece internet, servis sağlayıcı veya donanım kaynaklı bir yönlendiricisinde sorun yaşandığında bile tüm aygıtlarınız internete bağlanabilir(kota ve hız sorunlarını da göz önüne alın).

8 Cihaza Destek Veren Mimari

Bir İnternet bağlantısını paylaşmaya karar verirseniz, söz konusu eylemin en önemli ögeleri telefonunuz ve tabletiniz olur. Windows 10 bilgisayarınızı bir mobil hotspot’a dönüştürerek ciddi verim elde etmeniz mümkün. Bu özellik aynı da sekiz farklı cihaza destek sağlıyor. Peki W10 temelli cihazlar nasıl hotspot noktasına dönüştürülür? Haberimizde bunun cevabını bulabileceksiniz.

W10 temelli bilgisayarınızı bir mobil hotspot haline getirmenin iki yolu vardır. Birincisi, görev çubuğunun en sağındaki İnternet bağlantısı simgesini tıklamaktır. Görüntülenen açılır pencerede Mobil kablosuz erişim noktası etiketli bir sekme görürsünüz. Söz konusu sekmeyi tıklarsanız, bilgisayarınızın internet paylaşım seçeneğini aktif hale getirmiş olursunuz.

Bu yöntemle ilgili sorun, erişim noktanızın adını veya şifresini bilmemeniz. Neyse ki bu sorunun çözümü de zor değil. Zaten “Ayarlar” simgesini öncelikli ziyaret etmenizin nedeni bu. Ayarlar uygulamasını açın, Başlat’ı tıklayın ve sol alt köşedeki ayarlar simgesini seçin. Sonrada Ağ ve İnternet> Mobil kablosuz hotspot sekmelerinizi ziyaret edin.

Bu ekranda, mobil hotspot özelliğini etkinleştirmek için en üstteki açma / kapama kaydırma çubuğunda işlem yapacaksınız. Aşağı kısımda, Internet Bağlantısı Paylaşım etiketli bir açılır menü ile karşı karşıya kalacaksınız. Burada hangi İnternet bağlantısını kullanacağınızı seçebilirsiniz. Örneğin, bir Wi-Fi veya ethernet bağlantınız varsa tercih simgesi ile karşı karşıya kalacaksınız. Bu ayarın altında, herkesin yakındaki Wi-Fi bağlantılarını aradıklarında göreceği yönlendiricisi olan önemli bir ağ adı bulunur. Sırada şifre var. Windows otomatik olarak bir ağ adı ve parola üretir. Bu seçeneklerden herhangi birini veya ikisini değiştirmek değiştirmek için “Düzenle” simgesinden faydalanabilirsiniz.

PC’deki entegre Bluetooth uygulaması ile son seçenektir. İnternet sunan ve internet kullanan iki cihaz eşleşirse başka bir cihazın mobil hotspot özelliğini uzaktan açmasına izin veren bir özelliği mevcut. Bu özellik varsayılan olarak açıktır. Yine de bir sıkıntı varsa, ilgili bölümü ziyaret etmeniz avantajlı olacaktır.