WhatsApp’a 225 Milyon Euro Ceza!

WhatsApp, İrlanda’nın veri gözlemcisi tarafından gizlilik düzenlemelerini ihlal ettiği için 225 milyon euro para cezasına çarptırıldı. Bu, İrlanda Veri Koruma Komisyonu’ndan (DPC) bugüne kadar alınan en büyük ve AB GDPR kurallarına göre en yüksek ikinci para cezası. WhatsApp’ın sahibi olan Facebook’un AB genel merkezi İrlanda’da bulunmakta ve İrlandalı düzenleyici, Avrupa’daki teknoloji devi için baş otorite.

WhatsApp, karara ve para cezasının ciddiyetine katılmadığını ve temyize gitmeyi planladığını söyledi. Para cezası, WhatsApp’ın bilgileri nasıl ele aldığı konusunda yeterince şeffaf olup olmadığı konusunda 2018’de başlayan bir soruşturmayla ilgili. İlgili konular, WhatsApp’ın kullanıcılara verilerinin nasıl işlendiği ve gizlilik politikalarının yeterince açık olup olmadığı hakkında yeterli bilgi sağlayıp sağlamadığı da dâhil olmak üzere oldukça teknikti. Bu politikalar o zamandan beri birkaç kez güncellendi.

Bir şirket sözcüsü, “WhatsApp, güvenli ve özel bir hizmet sunmayı taahhüt ediyor” dedi. “Sağladığımız bilgilerin şeffaf ve kapsamlı olmasını sağlamak için çalıştık ve bunu yapmaya devam edeceğiz. 2018’de insanlara sağladığımız şeffaflık konusunda bugün alınan karara katılmıyoruz ve cezalar tamamen orantısız.”

GDPR kuralları, kusurlu şirketin küresel cirosunun %4’üne kadar devasa para cezalarına izin verir. İrlanda Veri Koruma Komisyonu, kararını GDPR uyarınca “uzun ve kapsamlı bir soruşturmanın ardından” diğer ulusal veri makamlarına sunduğunu ve Almanya, Fransa ve İtalya dâhil sekiz ülkeden itiraz aldığını söyledi.

Bazıları, diğer konuların yanı sıra, GDPR’ın hangi belirli maddelerinin ihlal edildiği veya para cezasının nasıl hesaplandığı konusunda İrlandalı düzenleyiciyle aynı fikirde değildi. Ve Temmuz ayı sonlarında, Avrupa Veri Koruma Kurulu İrlandalı DPC’ye bulgusunu değiştirmesini, önerilen 30-50 milyon euro para cezasını “yeniden değerlendirmesini” ve “daha yüksek bir para cezası belirleyerek” kararını değiştirmesini söyledi.

Resmen kınandı

Gizlilik kampanyacısı Max Schrems, kararı memnuniyetle karşılayarak “Bu, DPC’nin hala son derece işlevsiz olduğunu gösteriyor” dedi. “DPC, 2018’den bu yana yılda yaklaşık 10.000 şikâyet alıyor ve bu ilk büyük para cezası.” Ve WhatsApp’ın planlanan temyizi nedeniyle, “İrlanda mahkeme sisteminde bu, herhangi bir para cezasının fiilen ödenmesinden yıllar önce göreceğimiz anlamına gelecek.”

İrlanda DPC ayrıca WhatsApp’ı resmen kınadı ve ona “işlemini uygun hale getirmesini” emretti. Sadece Amazon, aynı zamanda şiddetle savunduğu bir durumda GDPR kurallarını çiğnediği için daha fazla para cezasına çarptırıldı. Temmuz ayında Lüksemburg’un düzenleyicisi, veri işleme yasalarına uymadığını söylediği için Amazon’a 746 milyon euro para cezası verdi.