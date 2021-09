WhatsApp’a 225 Milyon Euro Ceza!

Kripto para piyasası son 24 saatte yaşanan yükselişler ile yeşil renge bürünmüş durumda. Lider kripto para birimi Bitcoin son 24 saatte %5,89 yükselerek 50 bin doları aştı. Bitcoin’in yeniden 50 bin dolar seviyesini aşması kripto para piyasasındaki hareketlenmenin fitilini ateşledi. Ethereum fiyatı son 24 saatte yaklaşık %7 değerlenerek 3.800 dolar seviyesine kadar yükseldi. Ardından hafif bir konsolidasyon yaşayan ETH, yazı sırasında 3.788 dolar seviyesinden işlem görüyor. Peki, Ethereum fiyatının bir anda bu yükselişi yaşamasının sebebi ne? Sıçrama nasıl gerçekleşti?

Ethereum fiyatı kripto para piyasasının genel yeşilliğine büyük bir katkı sağlayarak son 24 saatte %7’ye yakın değerlendi ve 3.800 dolar seviyesine kadar çıktı. Çinli Blockchain gazetecisi Colin Wu, ikinci en büyük kripto para birimi olan Ethereum’un bu yükselişinin ardındaki sebepleri açıkladı.

Colin Wu, Ethereum’un bu yükselişinin en büyük sebebi olarak ETH blok zincir ağında faaliyet gösteren eşsiz tokenların (NFT) popülaritelerinin ve benimsenmelerinin hızlı artışını gösterdi. NFT piyasası Ethereum’u adeta ayağa kaldırdı.

Blok zincir teknolojisinin en son ve popüler ürünü olan NFT’lere olan ilgi yaz ayları ile birlikte öyle hızlı arttı ki, pek çok ünlü isim NFT alanına adını yazdırdı. Bazı pahalı sanat eserleri NFT şeklinde satıldı. Tron CEO’su Justin Sun, ödeme devi Visa, Twitter CEO’su Jack Dorsey ve çok daha fazla isim sattıkları ve satın aldıkları NFT’ler ile günlerce piyasada konuşuldular.

Ethereum ağındaki NFT trafiği hızlı bir şekilde arttı. Ağın en popüler NFT pazar yeri OpenSea’nin işlem hacmi 3,4 milyar doları geçti. Ayrıca NFT ürünlerindeki işlem hacminin artmasındaki en büyük etkenlerden biri de NFT tabanlı blok zincir oyun platformları. Bunlardan biri olan Axie Infinity ile ilgili detaylı bilgiye erişmek için Yatırımcılarına 1 ayda yüzde 1600 kazandıran oyun, Axie Infinity nedir? başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.

Colin Wu, Ethereum fiyatındaki artışın bir diğer sebebi olarak EIP-1559 Ethereum yükseltmesini gösteriyor. 2 Eylül itibarıyla 164.000 ETH’nin yakılması ve artık ETH ücretlerinin bir kısmının yakılıyor olması ETH fiyatını artıran önemli sebeplerden.

Aynı zamanda zincir içi analitik sağlayıcısı Santiment’in sağladığı verilere göre, yatırımcılar şu anda Solana’dan (SOL) Ethereum’a (ETH) bir geçiş sağlıyor. Bu, Ethereum fiyatını pazartesi günü 3.500 dolar seviyesine çıkaran ana sebeplerden biri.

