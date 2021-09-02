Haber
WhatsApp’a 225 Milyon Euro Ceza!
WhatsApp, İrlanda’nın veri gözlemcisi tarafından gizlilik düzenlemelerini ihlal ettiği için 225 milyon euro para cezasına çarptırıldı. Bu, İrlanda Veri Koruma Komisyonu’ndan (DPC) bugüne kadar alınan en büyük ve AB GDPR kurallarına göre en yüksek ikinci para cezası. WhatsApp’ın sahibi olan Facebook’un AB genel merkezi İrlanda’da bulunmakta ve İrlandalı düzenleyici, Avrupa’daki teknoloji devi için baş otorite.
WhatsApp, karara ve para cezasının ciddiyetine katılmadığını ve temyize gitmeyi planladığını söyledi. Para cezası, WhatsApp’ın bilgileri nasıl ele aldığı konusunda yeterince şeffaf olup olmadığı konusunda 2018’de başlayan bir soruşturmayla ilgili. İlgili konular, WhatsApp’ın kullanıcılara verilerinin nasıl işlendiği ve gizlilik politikalarının yeterince açık olup olmadığı hakkında yeterli bilgi sağlayıp sağlamadığı da dâhil olmak üzere oldukça teknikti. Bu politikalar o zamandan beri birkaç kez güncellendi.
Bir şirket sözcüsü, “WhatsApp, güvenli ve özel bir hizmet sunmayı taahhüt ediyor” dedi. “Sağladığımız bilgilerin şeffaf ve kapsamlı olmasını sağlamak için çalıştık ve bunu yapmaya devam edeceğiz. 2018’de insanlara sağladığımız şeffaflık konusunda bugün alınan karara katılmıyoruz ve cezalar tamamen orantısız.”
GDPR kuralları, kusurlu şirketin küresel cirosunun %4’üne kadar devasa para cezalarına izin verir. İrlanda Veri Koruma Komisyonu, kararını GDPR uyarınca “uzun ve kapsamlı bir soruşturmanın ardından” diğer ulusal veri makamlarına sunduğunu ve Almanya, Fransa ve İtalya dâhil sekiz ülkeden itiraz aldığını söyledi.
Bazıları, diğer konuların yanı sıra, GDPR’ın hangi belirli maddelerinin ihlal edildiği veya para cezasının nasıl hesaplandığı konusunda İrlandalı düzenleyiciyle aynı fikirde değildi. Ve Temmuz ayı sonlarında, Avrupa Veri Koruma Kurulu İrlandalı DPC’ye bulgusunu değiştirmesini, önerilen 30-50 milyon euro para cezasını “yeniden değerlendirmesini” ve “daha yüksek bir para cezası belirleyerek” kararını değiştirmesini söyledi.
Resmen kınandı
Gizlilik kampanyacısı Max Schrems, kararı memnuniyetle karşılayarak “Bu, DPC’nin hala son derece işlevsiz olduğunu gösteriyor” dedi. “DPC, 2018’den bu yana yılda yaklaşık 10.000 şikâyet alıyor ve bu ilk büyük para cezası.” Ve WhatsApp’ın planlanan temyizi nedeniyle, “İrlanda mahkeme sisteminde bu, herhangi bir para cezasının fiilen ödenmesinden yıllar önce göreceğimiz anlamına gelecek.”
İrlanda DPC ayrıca WhatsApp’ı resmen kınadı ve ona “işlemini uygun hale getirmesini” emretti. Sadece Amazon, aynı zamanda şiddetle savunduğu bir durumda GDPR kurallarını çiğnediği için daha fazla para cezasına çarptırıldı. Temmuz ayında Lüksemburg’un düzenleyicisi, veri işleme yasalarına uymadığını söylediği için Amazon’a 746 milyon euro para cezası verdi.
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Akıllı Telefonlar
KAMERALARA AŞIK OLACAKSINIZ! | vivo V21 İncelemesi
vivo, yakın zamanda ülkemizde üretime başlayan markalardan biri olmasının dışında orta ve üst seviye telefonlarını da tüketicilerin beğenisine sunan bir marka. Pandemi sonrası ilk canlı lansmanı da vivo, V21 ailesinin tanıtımıyla gerçekleştirdi. Şimdi ise ofisimize gelen V21’e daha detaylı bakalım.
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İçindekiler
vivo V21’in şık tasarımı ve üst düzey malzeme kalitesi
vivo V21’i incelemeye tasarımında başlayacak olursak ilk başta şık duran rengi bizleri karşılıyor. Gün Batımı Ritmi ve Alacakaranlık Mavisi olarak iki farklı renge sahip olan modelin boyutlarına baktığımızda 159,68 mm x 73,9 mm x 7,29 mm ölçülerini görüyoruz. Ayrıca 176 gram ağırlığında olması da elde tutuşu kolaylaştırıyor. Ek olarak alüminyum çerçeve ve ön-arka cam yüzeyi ile malzeme kalitesi de üst seviyede tutulmuş. Ayrıca çerçevelerin oval yerine düz bir biçimde tutulması elde tutuş konforunu da arttırıyor. Arka camın yansıtma engelleyici mat cam ile kaplanmış olması parmak izi lekelerini de üzerinde tutmamasını sağlıyor. Kamera çıkıntısının da minimum seviyede tutulmasıyla şık görüntüyü tamamlıyor.
Eksiksiz ekran özellikleri
Ekran tarafında ise V21 bizlere 6,44 inç boyutunda Full HD+ çözünürlüğünde Samsung yapımı E3 AMOLED 90Hz HDR10+ özellikleri sunuyor. 409 PPI yoğunluk sunan ekranın maksimum parlaklık seviyesi ise 800nit. Görüntülerin keskinliği iyi ayarlanmış, renkler ise kontrastı yüksek sonuçlar çıkarabiliyor. Ayrıca çerçevelerin ince tutulmasıyla %84,8 ekran/ gövde oranı sağlıyor. Segmentinde beklenen özellikler V21’de eksiksiz bulunuyor.
Verimli işlemci: Dimensity 800u
vivo V21 daha önce hiçbir telefonda görmediğimiz bir işlemciyi içerisine bulunduruyor; Dimensity 800u. Bu işlemci MediaTek’in orta üst seviye telefonlar için geliştirdiği bir işlemciyken günlük hayattaki kullanımda ise rahat bir kullanım sunuyor. Yük altına girdiğinde herhangi bir sorun yaşatmamasının yanında ısınmayı da minimum düzeyde tutuyor. Bu işlemciye ek olarak Mali-G57 MC3 GPU’da eşlik ediyor. 8GB RAM ile gelen model yazılım ile ek +3GB RAM’e sahip olabiliyor. UFS 2.2 desteleyen 128GB depolama da günümüz şartlarında yeterli olarak gözüküyor. Test skorlarına baktığımızda ise Antutu’da 383.246 puan, 3DMark Wilf Life testinde 1605 puan ve Geekbench5 tesinde 605 / 1814 almayı başarıyor. Ağır grafikli oyunlardan PUBG’de Akıcı-Aşırı Yüksek / HD-Yüksek oynayabiliyorken, PES 2021’de ise Düşük-Standart/60fps oynatabiliyor. Pil verimliliği tarafında da iyi işler çıkaran bu işlemci Android 11 ve FunTouch 11.1 yazılımı sayesinde akıcılık sunuyor, günlük kullanımda rahat bir kullanım sunuyor ve oyunlarda da size konfor sağlıyor.
vivo V21 kamera performansı ile öne çıkıyor
vivo V serisinin en iddialı olduğu noktalardan kamerası iyi işler çıkarıyor. 64 MP 4 eksenli OIS bulunan ana kamera f/1,79 diyafram açıklığıma sahip. Ek olarak bu ana kameranın GW3 sensöre sahip olduğunu söyleyelim. İkinci kamerası ise 8 MP f/2,2 120 derecelik geniş açı kamerası ve son olarak üçüncü kamera 2 MP f/2,4 4cm’ye kadar çekim yapabilen bir makro kamerası. Bu kameralar ile Yüksek Çözünürlük, Panorama, Canlı Fotoğraf, Yavaş Çekim, Hızlandırılmış, Pro, Ar çıkartmaları, Belge ve Çift pozlama modlarında çekim yapabilmek mümkün. 4K 30fps/1080p 60fps videolar çekebiliyorken 1080p 120fps ağır çekim yapabiliyorsunuz. Süper- Anti sarsıntı modu ile sabit videolar çekebilmenize olanak tanıyor. Resim İçinde Resim / İkili Görünüm şeklinde Dual-View videolar da çekebiliyorsunuz. Pro modunda ise 16MP RAW ve JPEG çekimi gerçekleştirebiliyorsunuz. Ön tarafta ise 44 MP çözünürlüğünde OIS destekli f/2,0 diyafram açıklığı sunan bir kamera bulunuyor. OIS ile birlikte Anti-Sarsıntı modunu açtığınızda sabit videolar çekebiliyor. Spot ışığı özelliği sayesinde karanlık ortamlarda da net fotoğraflar çekebilmeniz münkün. Ek olarak ön ve arka kamerada da gece modunu kullanabiliyorsunuz. Ön kamera ile 4K 30fps video çekim de gerçekleştirebiliyorsunuz. Ancak OIS 1080p 30fps videoda açılabiliyor.
vivo V21 ile gün boyu kullanım sunan batarya
Batarya konusunda vivo V21 4000 mAh büyüklüğünde bir değer sunuyor. Günlük kullanımınızda Dimesity 800u işlemcisinin verimliliğini de arkasına alan V21 sizi yarı yolda bırakmıyor. Kutu içerisinden çıkan 33W hızlı şarj aleti ile kısa sürede %100 dolum sağlayabiliyor.
Günümüz standartlarını sağlayan ses performansı
vivo V21 kutu içerisinden çıkan kulaklık ve 3,5mm/Type-C dönüştürücü sayesinde multimedya tüketimini sağlayabiliyor. Ek olarak da sağ alt tarafa yerleştirilmiş bir mono hoparlörü bulunuyor. Ses yüksekliği ve kalitesi, bass, tiz ve midler rahat bir şekilde duyulabiliyorken vokal sesleri de berrak bir şekilde verebiliyor.
vivo V21: Güncel teknolojiye sahip
Günümüz teknolojilerini içerisinde barındıran vivo V21 WiFi 5 ve Bluetooth 5.1 bağlantı seçeneklerini sizlere sunuyor. Hızlı bir indirme/yükleme işlemleri yapabiliyorken Bluetooth bağlantılısını da kolayca yapabiliyor. Kablosuz kulaklık bağlantısında ise sorunsuz bir deneyim yaşatıyor.
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Kripto Para
Ethereum Fiyatı 3.800 Dolara Çıktı! Nasıl Oldu?
Kripto para piyasası son 24 saatte yaşanan yükselişler ile yeşil renge bürünmüş durumda. Lider kripto para birimi Bitcoin son 24 saatte %5,89 yükselerek 50 bin doları aştı. Bitcoin’in yeniden 50 bin dolar seviyesini aşması kripto para piyasasındaki hareketlenmenin fitilini ateşledi. Ethereum fiyatı son 24 saatte yaklaşık %7 değerlenerek 3.800 dolar seviyesine kadar yükseldi. Ardından hafif bir konsolidasyon yaşayan ETH, yazı sırasında 3.788 dolar seviyesinden işlem görüyor. Peki, Ethereum fiyatının bir anda bu yükselişi yaşamasının sebebi ne? Sıçrama nasıl gerçekleşti?
Ethereum fiyatı kripto para piyasasının genel yeşilliğine büyük bir katkı sağlayarak son 24 saatte %7’ye yakın değerlendi ve 3.800 dolar seviyesine kadar çıktı. Çinli Blockchain gazetecisi Colin Wu, ikinci en büyük kripto para birimi olan Ethereum’un bu yükselişinin ardındaki sebepleri açıkladı.
Colin Wu, Ethereum’un bu yükselişinin en büyük sebebi olarak ETH blok zincir ağında faaliyet gösteren eşsiz tokenların (NFT) popülaritelerinin ve benimsenmelerinin hızlı artışını gösterdi. NFT piyasası Ethereum’u adeta ayağa kaldırdı.
Blok zincir teknolojisinin en son ve popüler ürünü olan NFT’lere olan ilgi yaz ayları ile birlikte öyle hızlı arttı ki, pek çok ünlü isim NFT alanına adını yazdırdı. Bazı pahalı sanat eserleri NFT şeklinde satıldı. Tron CEO’su Justin Sun, ödeme devi Visa, Twitter CEO’su Jack Dorsey ve çok daha fazla isim sattıkları ve satın aldıkları NFT’ler ile günlerce piyasada konuşuldular.
Ethereum ağındaki NFT trafiği hızlı bir şekilde arttı. Ağın en popüler NFT pazar yeri OpenSea’nin işlem hacmi 3,4 milyar doları geçti. Ayrıca NFT ürünlerindeki işlem hacminin artmasındaki en büyük etkenlerden biri de NFT tabanlı blok zincir oyun platformları. Bunlardan biri olan Axie Infinity ile ilgili detaylı bilgiye erişmek için Yatırımcılarına 1 ayda yüzde 1600 kazandıran oyun, Axie Infinity nedir? başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.
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Colin Wu, Ethereum fiyatındaki artışın bir diğer sebebi olarak EIP-1559 Ethereum yükseltmesini gösteriyor. 2 Eylül itibarıyla 164.000 ETH’nin yakılması ve artık ETH ücretlerinin bir kısmının yakılıyor olması ETH fiyatını artıran önemli sebeplerden.
Aynı zamanda zincir içi analitik sağlayıcısı Santiment’in sağladığı verilere göre, yatırımcılar şu anda Solana’dan (SOL) Ethereum’a (ETH) bir geçiş sağlıyor. Bu, Ethereum fiyatını pazartesi günü 3.500 dolar seviyesine çıkaran ana sebeplerden biri.
📈🤝 #Solana (+52%) and #Ethereum (+18%) have been exchanging turns in the spotlight over the last week as both have enjoyed respective pumps. Crowd sentiment has played a role in both pumps, and the focus that was on $SOL has very much shifted to $ETH. https://t.co/GGBYzFG602 pic.twitter.com/Nup7Zf8aQ7
— Santiment (@santimentfeed) September 2, 2021
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