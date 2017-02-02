WhatsApp Yanlış Mesajların Önüne Geçecek Bir Özellik Test Ediyor

WhatsApp kullanan herkes hayatında bir kez olsun keşke atmasaydım dediği bir yanlış mesaj göndermiştir ve aslında bu durum bütün platformlar için geçerli.

WhatsApp bu durumu değiştirecek bir özellik test ediyor. Uygulamanın test versiyonunda yeni bir özellik yer alıyor. Bu özellik sayesinde yanlış gönderilen mesajlar geri alınabilecek. Şimdilik beta sürümünde yer alan bu özelliğin nasıl çalıştığı henüz bilinmiyor.

Özellik Gmail’in sunduğu gibi bir servis sunabilir. Gmail özelliği aktif ettiğinizde e-postayı siz gönderseniz bile 30 saniye geç gönderiyor. Bu 30 saniye içerisinde gönderdiğiniz e-postayı geri alabiliyorsunuz. Anlık mesajlaşma uygulamalarında gönderilen mesajı geri almak biraz zor çünkü mesajı gönderdiğiniz kişi onu gördüğünde iş bitmiş oluyor. Bu yüzden şimdilik bu özellik bilinmezliğini koruyacak.

Uygulama gelen bir diğer özellik ise lokasyon bilgisini anlık olarak başka birine göndermeyi sağlayacak. Bu sayede istediğiniz bir kişi sizin yerinizi anlık olarak takip edebiliyor. Bu sayede artık arkadaşlarınız ile buluşmak daha kolay bir hal alacak.