Windows için WhatsApp’ın beta sürümü, en son program güncellemesiyle gelen bir yenilik kazandı. Bu, sesli mesajları kaydetmeyi duraklatma ve sürdürme yeteneği sunuyor ve işlevi sık kullananlar için önemli bir gelişme sağlar.

Önceki bir güncellemede, haberci, Microsoft işletim sistemi uygulamasındaki yazılımı kullanırken kullanıcının ses kaydını durdurmasına izin veren duraklatma düğmesini aldı. Bu şekilde, mesajı göndermeden önce duyabiliyordunuz, ancak sesli nota yeni bir snippet eklemenin bir yolu yoktu.

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Bu, WABetaInfo tarafından Pazar günü bildirildiği üzere en son güncelleme ile düzeltildi. Artık, sesli mesajı kaydetmeyi durdurmayı, kaydedilen kısmı çalmayı ve oradan kayda devam etmeyi, ikinci bir not kaydetmeye gerek kalmadan ilgili bilgileri eklemeyi mümkün kılan yeni bir duraklatma düğmesi var.

Windows için WhatsApp beta sürümünde henüz piyasaya sürülen özellik, uygulamanın Android, iOS ve masaüstü için deneme sürümünde zaten mevcut olan özelliğin aynısıdır. Şimdilik yenilik, haberci test kullanıcıları ile sınırlıdır, ancak genel halka sunulması bekleniyor.

İçindekiler Özelliği etkinleştirmek için uygulamayı güncelleyin

Özelliği etkinleştirmek için uygulamayı güncelleyin

Sesli mesajları kaydetmeyi duraklatma ve sürdürme işlevi, Windows 2.2223.11.70 için WhatsApp beta sürümünün bir parçasıdır. Hala eski sürümü kullanıyorsanız, güncellemeyi Microsoft Store’dan indirip yükleyebilirsiniz.