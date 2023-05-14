Bire bir mesajlaşma ve grup sohbetlerinin öncüsü olan WhatsApp, iletişim kurma şeklimizi değiştirmeye devam ediyor. Toplulukların tanıtımı, daha büyük grup etkileşimlerini kolaylaştırmada adımlar attı. Bununla birlikte, uygulama hala bire çok iletişim için ölçeklenebilir bir yöntemden yoksudu. Yaklaşmakta olan WhatsApp Kanalları özelliği getirilerek Telegramla eşit seviyeye gelmesi bekleniyor.

WhatsApp Kanalları özelliğinin geliştirilmekte olduğunu tespit eden bir dizi raporla birlikte, uygulamanın Telegram’ın tanıdık tasarımına benzeyecek WABetaInfo, kullanıcıları Kanallar hakkında eğiten, düştüğü zaman için hazırlanmış yeni bir bilgi istemi keşfetti.

WhatsApp, bir Kanalın sahip olabileceği üye sayısı için belirlenmiş bir sınır olmadığını belirtti. Bu özellik sayesinde haberler, etkinlikler ve diğer bilgiler geniş bir kitleyle paylaşılabiliyor. Buna ek olarak, bir Kanalın üyeleri gönderenin telefon numarasını görmeyecek ve böylece gönderenin gizliliğinin bozulmamasını sağlayacaktır.

WhatsApp’ın açılır penceresi kanallardaki iletişimin uçtan uca şifrelenip şifrelenmeyeceğini söylemiyor. Bu da kullanıcıların yeni özelliğin güvenlik ve gizlilik endişelerini merak etmesine neden oluyor.

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WABetaInfo’dan alınan ek bir ekran görüntüsü, kanallardan gelen güncellemelerin kişilerinizden gelen geçici durum güncellemelerinin altında görüneceğini açıklığa kavuşturuyor. Bu değişikliğe uyum sağlamak için WhatsApp, Durum sekmesini Güncellemeler olarak yeniden adlandıracak. Bu iki değişiklik birlikte, Kanalların WhatsApp’ta nasıl çalışacağını net bir şekilde anlamamızı sağlıyor.

İçindekiler Kanalların Faydaları

Kanalların Faydaları

Ölçeklenebilirlik: Üye sayısı için önceden belirlenmiş bir sınırlama olmadığından, Kanallar grup sohbetlerinden veya durum güncellemelerinden daha geniş bir kitleye ulaşabilir.

Üye sayısı için önceden belirlenmiş bir sınırlama olmadığından, Kanallar grup sohbetlerinden veya durum güncellemelerinden daha geniş bir kitleye ulaşabilir. Gizlilik: Bir Kanalın üyeleri gönderenin telefon numarasını görmez ve yayıncı için gizlilik sağlar.

Bir Kanalın üyeleri gönderenin telefon numarasını görmez ve yayıncı için gizlilik sağlar. Verimlilik: Kanallar iletişimi kolaylaştırarak işletmelerin ve kuruluşların hedef kitlelerine bilgi yayınlamasını kolaylaştırır.