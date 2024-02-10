WhatsApp her gün hepimizin defalarca kullandığı bir mesajlaşma uygulaması. Öyle ki bu uygulama olmadan bir gün bile geçiremez hale geldik. Gerek iş için gerekse de özel hayatımızda sıkça kullandığımız uygulamanın hayatımızı kötü etkileyen yanları da olabiliyor. Bunlardan birisi de spam ve dolandırıcılık. Birçok dolandırıcı kötü emelleri için WhatsApp uygulamasını kullanıyor. Bu bağlamda Meta, uygulamaya çok işlevli bir özellik getirdi. Detaylara bakalım.

Yeni WhatsApp özelliği

Dolandırıcılar mesaj attığı zaman yaptığımız tek bir işlem var: engellemek. Ancak bu işlem can sıkıcı olabiliyor. Önemli bir mesajlaşmanın ya da telefon görüşmesinin ortasında WhatsApp’ı açıp kullanıcının mesajına girip onu engellemek uzun bir iş değil ancak üşendirici bir iş. Meta bunun için bir çözüm bulmuş. Çözüm ise oldukça basit. Bildirimden kullanıcı engelleme. Normalde bildirimden mesaj cevaplama yapabiliyorduk. WhatsApp, mesaj cevaplama sekmesinin yanına bir de engelleme sekmesi getirmiş.

Wikipedia kaynaklı bilgiye göre WhatsApp

WhatsApp Messenger, akıllı telefonlar için geliştirilen, platformlar arası çalışma özelliğine sahip bir anlık mesajlaşma ve arama veya haberleşme uygulamasıdır. Android, BlackBerry, iPhone, Windows Phone ve Nokia telefonlarıyla uyumlu olan uygulama, 2G, 3G, 4G ya da Wi-Fi İnternet bağlantısı aracılığıyla kullanıcıların birbirlerine fotoğraf, video, ücretsiz arama, sesli ve yazılı mesaj ve belge göndermesini sağlar. Aynı adı taşıyan şirket, eski Yahoo! çalışanları olan Biran Acton ve Jan Koum tarafından ABD’de, Kaliforniya eyaletindeki Santa Clara kentinde kurulmuştur.

Kısa zamanda büyük bir popülariteye kavuşan uygulama üzerinden gerçekleşen iletişim trafiği, Ağustos 2012’den Ocak 2013’e kadar %75 oranında artarak 2012 yılında toplamda %500’e ulaşmıştır. Dünyada kayıtlı kullanıcı sayısı en yüksek olan siber hizmetler arasındadır.

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19 Şubat 2014 yılında Meta, Inc. tarafından 4 milyar USD nakit para, 12 milyar USD hisse senedi ve 3 milyar USD sınırlandırılmış hisse senedi olmak üzere toplamda 19 milyar USD karşılığında satın alınmıştır. Bu satın alma işleminin bazı kişisel hakları ve bilgi mahremiyetini savunan gruplar tarafından durdurulması istenmiştir. Mark Zuckerberg yaptığı açıklama ile uygulamanın 1 milyar kullanıcıya ulaştığını açıklamıştır.