Meta CEO’su Mark Zuckerberg tarafından Ağustos ayında duyurulan WhatsApp’ın ekran görüntüsü engelleyicisi, Android’de mesajlaşma programını test edenlere sunulmaya başlandı. WABetaInfo’nun Pazartesi günü (3) bildirdiği gibi, bu özellik platform üzerinden yapılan konuşmalarda gizliliği artırmaya yönelik bir girişim olarak geliyor.

Google Play Beta programının bazı üyeleri için halihazırda mevcut olan ekran görüntüsü engelleyici, kullanıcıların popüler mesajlaşma uygulamasında paylaşılan fotoğraf ve videoların ekran görüntülerini almasını engelliyor. Ancak bu araç yalnızca tek görünümlü, yani açıldıktan sonra kaybolan görüntüler için geçerlidir.

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Bu koşullarda ekran görüntüsü almaya çalışırsanız, kullanıcı işlem sonucunda kararmış bir görüntü elde edecektir. Yayına göre bu işlev, uygulamanın güvenlik standartlarını aşmak için üçüncü taraf uzantıları kullanan girişimleri bile engelleyebiliyor.

Ayrıca siteye göre, kullanıcı isterse ekran görüntüsü engelleyici WhatsApp devre dışı bırakılabilir. Bir diğer ayrıntı ise özelliğin, sohbetlerde kaybolan mesajların varlığında bile konuşmaların yazdırılmasını engellememesi ve içeriğin fotoğraflarının alıcı tarafından başka bir cep telefonu veya dijital kamera kullanılarak kaydedilmesini engellememesidir.

Herkese ne zaman ulaşacak?

Ekran görüntüsü engelleyici şu anda yalnızca Android için WhatsApp beta uygulamasının 2.22.22.3 sürümünde mevcut. Test programına kayıtlı kullanıcılar uygulamayı en son sürüme güncellemeli ve telefonlarında aracın kullanılabilirliğini kontrol etmelidir.

Ekran görüntüsü kilidinin genel halk için çıkış tarihi Meta tarafından açıklanmadı, ancak bunun uzun sürmemesi gerekiyor. Kararlı Android sürümüne gelmeden önce, bu özelliğin iOS ve diğer platformlardaki mesajlaşma uygulamasını test edenlere de sunulması gerekiyor.

Bu yeni özellik, Zuckerberg tarafından WhatsApp için hizmetin durumundaki “çevrimiçi” ifadesini gizleme ve önceki grup katılımcılarının listesini görüntüleme gibi diğer gizlilik araçlarıyla birlikte açıklandı.

Kaynak: WABetaInfo