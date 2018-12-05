WhatsApp, Android tabletler için yeni bir sürüm geliştiriyor

Mobil cihazların en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, resmi olarak tanıtımı yapılmasa da WhatsApp geliştiricileri Android tablet uygulaması için çalışıyor.

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Yeni gelen habere göre, tabletler için olan Google Play Store’da uygulamanın beta sürümü bulunuyor. Bu uygulama, geliştirme aşamasında olduğu için henüz birçok özelliği kullanılamıyor. Yakın bir zamanda uygulamanın tam sürümü ile birlikte özellikler görünür olacak.

WhatsApp yalnızca WIFI bağlantısı destekleyen cihazlarda çalışmayacağı için SIM yuvasına sahip bir tabletiniz olması gerekli. Yani tabletinize takılı bir hattınız olması gerekiyor. Beta uygulaması mobil cihazınız ile eşleşmeye izin vermediği için ayrıca bir hesap açmanız gerekiyor. Tüm bu gereklilikleri sağlıyorsanız sizde Google Play Store’dan uygulamayı aratabilir ve beta sürümünü deneyebilirsiniz.