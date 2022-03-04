WhatsApp Android İçin Ses Kayıtlarını Duraklatma ve Devam Etme Özelliğini Test Ediyor!

WhatsApp, sesli mesaj özelliği için yeni ve şık bir özellik eklemeyi planlıyor. Arka planda ses kayıtlarını dinleme özelliğini tanıttıktan sonra, mesajlaşma platformu şimdi sesli notları kaydetmeyi kolayca duraklatmanın ve devam ettirmenin bir yolunu test ediyor.

WhatsApp’ta Sesli Not Kaydetmek Daha Kolay

WABetaInfo tarafından yakın zamanda yayınlanan bir rapor, WhatsApp‘ın en son Android beta sürümü 2.22.6.7′nin bir parçası olarak duraklat/devam ettir ses kaydı özelliğini eklediğini gösteriyor. Bu yetenek, iOS için ve masaüstü sürümünde daha önce tanıtılmıştı.

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Bu özellik sayesinde artık sesli mesaj kaydını durdurmak için ortadaki duraklat düğmesine basabilirsiniz. Bunu takiben, ortada görünen mikrofon simgesine dokunarak sesi kaydetmeye devam edebilirsiniz, kayıttan memnun kaldığınızda, alıcıya gönderebilirsiniz.

Şu anda yalnızca sesli mesaj kaydetmeyi durdurabilirsiniz. Mevcut uygulamada sadece yeniden başlayabilir ve sesli mesaj kaydını duraklatamazsınız. Ancak bu yakında değişecek ve işte yeni özelliğe bir göz atın:

Bu işlevsellik, sesi tek seferde kaydetmenize yardımcı olacak ve ayrıca daha uzun kayıtlara olanak tanıyacaktır. Daha önce ne söylediğinizi her zaman bilebilirsiniz, bu nedenle herhangi bir hata kapsamı olmayacaktır. Ayrıca, biraz zaman kazanmanıza yardımcı olur, aksi takdirde mümkün değildir.

Ses kayıtlarını duraklatma ve devam ettirme özelliği, WhatsApp Business‘ın beta sürümünde de mevcuttur. Ancak, tüm kullanıcıların denemesi için uygulamanın kararlı sürümüne ne zaman ulaşacağına dair bir haber yok.

WhatsApp‘ın test ettiği tek özelliğin bu olmadığını bilmelisiniz. Ayrıca, yakında tekrar WABetaInfo‘da görülen yeni bir Topluluklar bölümünü tanıtmayı planlıyor. Son gelen bilgiler, bunun WhatsApp‘ta kamera bölümünün yerini alacak yeni bir sekme olacağını ortaya koyuyor. Kamera kullanıcı arayüzündeki yeni görsel değişiklikler, mesaj tepkileri ve daha fazlası gibi diğer değişikliklerin de 2022’de gelmesi bekleniyor.