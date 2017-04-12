Western Digital’in Yeni USB-C G-Drive’ı Bilgisayarınızı Şarj Edecebilecek

Western Digital, USB-C bağlantılı, G-Technologhy ailesinin en son ürünü olan G-Drive Sürücüsünü tanıttı ve bu sürücü yanında önemli bir özellik ile geliyor.

Western Digital yeni sürücüsünün USB-C üzerinden 45 watt şarj sağlayabileceğini açıkladı. Şirket G-Drive’ın 4, 8 ya da 10 terabyte büyüklüğünde olacağını belirtti. Eğer hala USB-C teknolojisine katılmış olanlardan birisi değilseniz korkmanıza gerek yok çünkü G-Drive USB-C yanında USB-C’yi USB-A’ya çeviren adaptör ile kutudan çıkıyor. Cihaz ayrıca Thunderbolt , USB 3.1 GEn 1, USB 3.0, USB 2.0 gibi girişleri de destekliyor.

Cihaz kutudan macOS cihazlar ile uyumlu bir şekilde çıkacak. Windows ile çalışabilmesi için ise yeniden biçimlendirilmesi gerekecek. İçerisinde bulunan 5400 RPM dönüş hızına sahip disk 195 MB/s transfer hızına sahip. Son derece şık bir görünüme sahip kutunun üzerinde hoş bir aydınlatma da yer alıyor.

G-Drive’ın 4 TB büyüklüğündeki versiyonu 200 dolardan, 8 TB büyüklüğündeki versiyonu 350 dolardan ve 10 TB büyüklüğündeki versiyonu ise 500 dolardan satışa çıkacak. G-Drive ayrıca 3 yıllık garanti süresine sahip.