Wear OS by Google, Android Wear’ın yeni adı olacak

Wear OS by Google, bundan sonra teknoloji devinin, giyilebilir akıllı cihazlar için geliştirdiği işletim sistemine verdiği yeni isim olacak. Hayatına Android Wear olarak başlayan sistem en kısa zamanda Wear OS adını benimsetecek. Nitekim yapılan duyuruda isim değişikliğinin saatler ve mobil uygulama için birkaç haftada biteceği söyleniyor.

Wear OS by Google ile plan ne?

Son dönemlerde büyük bir düşüş yaşayan Android Wear bu isim değişikliği ile neyi planlıyor bilmiyoruz. Öte yandan Apple dahil pek çok firma akıllı saat konusunda beklediği başarıyı yakalayamadı. Kaldı ki Android tarafında çeşitliliğin daha fazla olduğunu düşünürsek, durum aslında pek iç açıcı değil.

Yüksek fiyat, yetersiz pil ömrü, kaba tasarımlar gibi eskilerinden dolayı beklenen ilgiyi görmeyen ürünlerin sadece lüks marka ve modelleri hayatta kalabildi ki onların da hedef kitlesi zaten %5’in üstünde değil. Platformun uygulama desteği de yetersiz kalınca insanlar Android Wear cihazlardansa fitness takibi için daha uygun akıllı bileklikleri tercih etti. Peki, Google’ın bu mantığı değiştirmek için farklı bir fikri mi geldi acaba?