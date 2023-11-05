Apple, Apple Yetkili Servis Sağlayıcılarına yönelik bir iç notta, watchOS 10.1 güncellemesinin ardından bazı Apple Watch’ların beklenmedik bir pil tüketimi sorunu yaşadığını belirtti. Şirket, bu sorunu düzeltecek bir güncelleme üzerinde çalıştığını açıkladı. Appe watchOS pil sorunu için kolları sıvadı.

İçindekiler Apple watchOS Pil Sorunu İçin Bir Güncelleme Yayınlayacak

Apple watchOS Pil Sorunu İçin Bir Güncelleme Yayınlayacak

Apple, pil tüketimi sorununun “yakında” bir watchOS güncellemesiyle giderileceğini belirtti. Ancak şu aşamada detaylı bilgilere ulaşılamadığı için, sorunun neden kaynaklandığı, kaç kullanıcının etkilendiği ve hangi Apple Watch modellerinin etkilendiği hakkında kesin bilgilere sahip değiliz.

Geçtiğimiz aylarda, watchOS 10.1 güncellemesinin ardından farklı platformlarda kullanıcıların pil tüketimi sorunlarına dair şikayetler artmıştı. Sorun, eski Apple Watch modellerinden en yeni Apple Watch Ultra 2’ye kadar farklı cihazlarda gözlemlenmişti.

Apple, bu sorunu gidermek için iOS 17.1 güncellemesini yayınladı ve bu güncelleme, watchOS 10.1 çalıştıran bir Apple Watch iOS 17 çalıştıran bir iPhone ile eşleştirildiğinde meydana gelen pil sorunu biraz düzeldi. Ancak pil tüketimi sorunu tamamen giderilmediği için watchOS işletim sisteminin güncellemesi gerekecek.

Son bilgilere göre, Apple, watchOS 10.2 güncellemesi üzerinde çalışıyor ve bu güncellemenin sorunu düzelteceği tahmin ediliyor. Ancak bu güncellemenin ne zaman yayınlanacağına dair kesin bir tarih henüz açıklanmış değil. Sorun yaşayan kullanıcılar için bu düzeltilmenin bir an önce gelmesi bekleniyor.

Güncellemeyi yükleyen bazı kullanıcılar, Apple Watch’larının sadece birkaç saat içinde şarjlarının tükendiğini belirtiyorlar. Kimi kullanıcılar ise cihazlarının hızla ısındığını ve şarj etme işleminin aksadığını ifade ediyorlar. Kullanıcılar Ayarlar uygulamasında “Apple Watch sıcaklığı nedeniyle şarj işlemi bekletildi” gibi uyarı mesajları aldıklarını paylaşıyorlar.

Sorunun boyutu, Apple’ın Destek Forumları ve Reddit üzerinde artan sayıda kullanıcı şikayetiyle daha belirgin hale geliyor. watchOS 10.1 sürüm notlarında pil ömrü veya pil ayarlarına dair herhangi bir değişiklik yer almazken, Apple bu sorunlar hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Apple, kullanıcıların pil sorunlarını gidermek için yeni bir güncelleme üzerinde çalışıyor olabilir. Önümüzdeki günlerde yayınlanacak watchOS 10.2 güncellemesi, bu sorunları çözüp çözmeyeceğini gösterme konusunda önemli olacak. Kullanıcılar şu an için sorunların üstesinden gelmek için beklemede. Sorunu yaşayan Apple Watch kullanıcıları da bu konuyu Apple’a iletmekte fayda görüyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple Watch’larda yeni güncelleme ile pil sorunu baş gösterdi mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!