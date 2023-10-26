Apple, watchOS 10.1 güncellemesi ile, Apple Watch Series 9 ve Apple Watch Ultra 2 kullanıcılarına çift dokunma hareketi ile cihazlarını daha kolay ve hızlı bir şekilde kontrol etme imkanı sunuyor. Bu inovasyon, saatinizle etkileşimde bulunurken dokunma gereksinimini minimize ederek kullanıcı deneyimini daha da geliştiriyor. Artık ekranı dokunmadan çeşitli yaygın işlemleri gerçekleştirmek mümkün.

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Çift dokunma hareketi, önceki modele göre %25 daha fazla güç verimliliği sağlayan S9 SiP ve makine öğrenimi görevlerini iki kat daha hızlı gerçekleştiren yeni 4 çekirdekli Neural Engine sayesinde mümkün oluyor. Bu Nöral Motor, iki kez dokunduğunuzda küçük bilek hareketlerini ve kan akışındaki değişiklikleri tanımak için akıllı algoritmalar kullanır. Çift dokunma çoğu uygulama ve bildirim için birincil eylemleri otomatik olarak seçse de iki durumda farklı bir işlev seçebilirsiniz. Bunlar Smart Stack’teki widget’lar arasında ilerlemek ve aktif oturumlar sırasında medya oynatımını kontrol etmek olarak ayrılıyor.

Aşağıdan watchOS 10.1 ile gelen tüm yeniliklere ulaşabilirsiniz.

Çift dokunuş hareketi, bildirimlerde ve çoğu uygulamada birincil eylemi gerçekleştirmek için kullanılabilir, böylece bir aramayı yanıtlayabilir, müzik çalıp duraklatabilir, sayacı durdurabilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz (Apple Watch Series 9 ve Apple Watch Ultra 2 üzerinde kullanılabilir)

NameDrop, Apple Watch’unuzu yeni tanıştığınız birinin iOS 17 yüklü iPhone’una veya Apple Watch’una yaklaştırarak o kişiyle iletişim bilgileri alışverişi yapmanızı sağlar (Apple Watch SE 2’de, Apple Watch Series 7’de ve daha yenisinde, Apple Watch Ultra’da kullanılabilir)

Kartım, NameDrop’a hızlı erişim için komplikasyon olarak kullanılabilir

Ev uygulamasında havalandırma bölümünün boş görünmesine neden olan hatayı düzeltir

AssistiveTouch’ı kapattıktan sonra beklenmedik şekilde beyaz bir seçim kenarlığı görüntülenmesine neden olan sorunu giderir

Hava Durumu’nda şehirlerin iPhone ile saat arasında eşzamanlanmamasına neden olan bir sorunu düzeltir

Ekranda kaydırma çubuğunun beklenmedik şekilde görünmesine neden olan bir sorunu çözer

Yüksekliğin bazı kullanıcılar için doğru olmamasına neden olan hatayı düzeltir

watchOS 10.1’in Apple Watch Series 4 ve sonraki sürümler için mevcut olduğunu ve iOS 17 çalıştıran iPhone XS veya sonraki sürümler gerektirdiğini belirtelim.