Walt Disney, 21st Century Fox’u 52 Milyar Dolar’a Satın Aldı!

Amerika’nın en büyük eğlence firmaları Walt Disney ve 21st Century Fox, anlaşma sağladı. Böylece 21st Century Fox 52 milyar dolar karşılığında Disney çatısı altına giriyor.

Amerikan film endüstrisinin mihenk taşlarından olan Walt Disney, 13.7 milyar dolar borcu olmasına rağmen oldukça başarılı yapımlar ortaya çıkan 21st Century Fox’u satın aldığını resmen açıkladı. 52 milyar dolar değerindeki anlaşma ile toplam 66 milyar dolar eden 21st Century Fox, artık Walt Disney’in markalarından biri haline geliyor.

Satın alma kapsamında, 21st Century Fox’un film stüdyolarının yanı sıra Fox News, Fox Business, FS1 ve FS2 gibi televizyon kanallarının, X-Men, Avatar, Simpsons ve National Geographic gibi önemli yapımlarının yayın haklarına sahip olacak olan Disney, ayrıca 21st Century Fox’un çevrimiçi televizyon ağları Hulu ve Sky’daki yüzde 39’luk hissesi Walt Disney’in kontrolüne geçecek.

Marvel Sinematik Evreni İçin Önemi

Bu satın alma film endüstrisinde önemli olduğu kadar çizgi roman severler için de büyük önem taşıyor. Marvel’ın en güçlü karakterleri olan Avengers ve Guardians of the Galaxy’nin yanı sıra X-Men ve Fantastik Dörtlü de Fox’un elinde idi. Disney’e geçmesi ile hali hazırda Walt Disney bünyesinde olan Marvel Stüdyoları artık X-Men ve F4’ü dilediği gibi kullanabilecek. Yani olası yeni X-Men filmleri Marvel’ın ellerinden çıkacak iken, aynı zamanda Avengers, Guardians of the Galaxy, The Defenders, X-Men ve Fantastic Four karakterlerini birlikte görebilme şansı doğuyor.

Geriye önemli karakter olan Sony’deki Spider-Man kalan Marvel için Sony’nin Avengers’ta yaptığı izin gibi bir problem olmaması ve Infinity War’da da görecek olmamız Marvel tarafına fazlasıyla yarayacak gibi görünüyor.

Peki Ya Netflix?

Netflix tarafında daha önce Disney ile bir anlaşma bozma durumu olmuştu. Kendi servisini kurmaya hazırlanan Disney, Netflix’teki içeriklerini çekmiş ve buradan hareketle artık Netflix’te Lucasfilm, Pixar ve Disney yapımı içerikleri göremeyeceğimiz anlamına geliyordu. Aynı şekilde Marvel Stüdyoları’na da sahip olan Disney’in bu tavrı Marvel yapımı Netflix Orijinal yapımlarının da 2019’dan sonra Disney’in servisinde olabileceği anlamına geliyor.

Sonuç olarak ABD’nin en büyük film şirketi, ikinci sıradaki firmayı satın alarak piyasada kendisi dışında Universal, Sony ve Paramount karşısında önemli derecede büyük bir koza sahip oldu.