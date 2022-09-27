Walmart, çevrimiçi oyun platformu Roblox’ta prömiyer yapan iki deneyimle metaverse’e giriyor. Perakende devinin sanal dünyaya ilk girişi, oyuncak düşüren bir keşif balonu, müzik festivali, bir sürü farklı oyun ve müşterilerin Walmart’ın mağazalarında ve web sitesinde bulabilecekleriyle eşleşen bir sanal mal veya “verch” mağazası olacak. Bu deneyimlere, “Walmart Land” ve “Walmart’ın Oyun Evreni” deniyor.

Walmart, özellikle pandeminin alışveriş alışkanlıklarını sarstığını ve tüketicilerin sosyal medya, uygulamalar ve oyun web siteleriyle etkileşimini artırdığını gördükten sonra, alışveriş yapanlara ulaşmanın yeni yollarını arıyor.

Şirket önce, TikTok, Twitter ve YouTube’da alışveriş yapılabilen canlı akış etkinliklerine ev sahipliği yaptı. Devamında medya şirketi Meredith ile ortaklaşa yemek tarifleri yarattı. Ayrıca, Pinterest’te alışveriş yapanların mobilya veya dekorun kendi evlerinde nasıl görüneceğini görmelerini sağlayan artırılmış gerçeklik destekli bir araç da kullanıma sundu.

Walmart’ın baş pazarlama sorumlusu William White, Roblox’un metaverse tabanındaki ve ötesindeki hamleler açısından Walmart için bir test alanı olarak hizmet edeceğini söyledi. Deneyimlerin yeni nesil alışveriş yapanlar, özellikle de genellikle 25 yaş ve altı olarak tanımlanan Z kuşağı düşünülerek tasarlandığını söyledi. White, şirketin ortaklıktan bir şeyler öğrenmek istediğini belirtti.

White, “Kültürel sohbette alaka düzeyini nasıl sağlıyoruz? Topluluğu ve katılımı nasıl geliştiriyoruz? Daha genç kitlelerin markayı tercih edebilirliğini nasıl sağlayabiliriz? Burada başarmaya çalıştığımız şey bu.” dedi.

Walmart, bu yılın başlarında metaverse ile ilgili ticari markalar için sessizce başvuruda bulundu. Bazı ticari markalar, sanal ürünler yapma veya satma ve kullanıcılara sanal para biriminin yanı sıra takas edilemeyen token’lar veya NFT’ler sunmaya ilgi duyduğunu belirtti.

White, Walmart’ın bu ticari markaları kullanıp kullanmayacağını veya nasıl kullanacağını paylaşmayı reddetti. Şimdilik, Walmart’ın sürükleyici deneyimlerinden para kazanmayacağını söyledi.

İşbirlikleri ve daha fazlası

L.O.L. Surprise! gibi ulusal markalar ve Skullcandy kulaklıklar, Roblox’un genç oyuncu kitlesi nezdinde popülerliklerine göre deneyimlere dahil edildi. Ancak White, Walmart’ın gelecekte bir markayı dahil etmek için ücretlendirerek veya insanların sanal deneyimlerini gerçek dünya mağaza ziyaretlerine veya çevrimiçi satın almalara dönüştürmeye çalışarak bundan para kazanabileceğini söyledi.

Walmart, sanal ve fiziksel dünyalar arasındaki noktaları birleştirmeye çalışıyor. Oyun Evreni, Walmart’ın tatil sezonu için en iyi oyuncak listesinden Razor scooter ve Paw Patrol ve Jurassic World karakterleri gibi öğeleri içeren oyunlara sahip. Bu, Roblox kullanıcılarının onları istemesini sağlamak için potansiyel bir dürtü.

Walmart Land bir sanal konsere (Electric Fest) ev sahipliği yapacak. Ekim ayındaki konserde Madison Beer, Kane Brown ve Yungblud yer alacak. Ayrıca, Bubble’dan cilt bakım ürünleri ve Uoma’dan makyaj ürünleri gibi Gen Z odaklı güzellik markalarının ve Free Assembly gibi seçkin moda çizgilerinden giysiler içeren sanal bir giyinme odasına kadar büyük boy ürünlerinden oluşan bir engel parkuruna sahip.

Pandemi sonrası yeni arayışlar

Roblox, pandemi sırasında birçok yeni kullanıcı çekti ve geçen yıl borsaya giriş yaptı. Şirkete göre, oyun platformu 2020’de 32,6 milyon günlük aktif kullanıcıdan 52 milyonun üzerine çıktı. Tarihsel olarak daha fazla çocuk ve genç çekti. Ancak şirket daha geniş bir yaş aralığındaki kullanıcıları cezbettiğini söyledi. Platform, parasının çoğunu uygulama içi satın almalardan elde ediyor. Fakat çevrimiçi reklamcılığı test ediyor ve gelecek yıl daha geniş bir reklam baskısı için planlar yapıyor.

Roblox’un piyasa değeri yaklaşık 21.2 milyar dolar. Ama hisseleri bu yıl şimdiye kadar yaklaşık %66 düştü. Roblox’un kullanıcı tabanı büyüdükçe, daha fazla perakendeci ve marka daldı. Bunlar arasında Ralph Lauren ve PacSun gibi genç odaklı markalar var. Vans da, Roblox’ta sanal bir paten parkına sahip.

Roblox, bir yıllık inceleme blog gönderisinde, 17 yaş ve üstü kullanıcılar için en iyi yerler de dahil olmak üzere marka deneyimlerinin başarısını dile getirdi. Bunlar arasında, avatarların bir smaç yarışmasına katılabileceği veya şirketin donanımını deneyebileceği Nikeland ve kullanıcıların sınırlı sayıda sanal öğeler ve avatarlardan oluşan bir butiği keşfedebilecekleri Gucci Garden yer aldı.