Volkswagen, yeni ID.3 konseptini duyurdu ve üretim otomobilini önümüzdeki baharda halka tanıtma sözü verdi. Yeni ID.3, mevcut araba ile benzerliğini korumasına rağmen yepyeni bir tasarıma sahip.

En büyük değişiklik, tüm modellerin 12 inç (30,5 cm) ekrana sahip olacağı iç kısımda görünüyor. Ayrıca standart olarak, çıkarılabilir bir bagaj bölmesi zemini ve iki bardak tutuculu bir orta konsol bulunuyor (ID.2’de ayrıca bir seçenek olarak sunuluyor). Yeni ID.3, aracın şarjını daha iyi planlamak için Tak ve Şarj, Akıllı Elektrikli Araç Rota Planlayıcı gibi işlevlerle birlikte geliyor. İsteğe bağlı ekstralar arasında Swarm Data özellikli Seyahat Asistanı ve Hafıza Fonksiyonlu Park Asistanı Plus da bulunuyor.

Yeni ID.3, beş farklı paketle geliyor: Life, Business, Style, Max ve Tour. Life modeli 44.000 eurodan başlıyor. Tüm modeller, 1 Aralık’tan itibaren Almanya’da sipariş edilebilecek. VW, 2023’ün 4. çeyreğinden itibaren teslimatlara başlamayı hedefliyor.