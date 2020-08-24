VW Passat, 2023’te %100 elektrikli bir versiyona kavuşabilir!

Yüksek performanslı dizüstü bilgisayarlarıyla öne çıkan MSI, okula dönüş 2020 kampanyasını başlattı. Kampanya kapsamında hem oyun oynamak isteyen, hem de içerik üretmek isteyenler için %25’e varan indirimler yer alıyor. Bu makalemizde, indirime giren modellerden dikkat çekenleri genel özellikleriyle sıralayacağız.

İndirime giren tüm MSI dizüstü bilgisayarlarına buradan ulaşabilirsiniz

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OYUNCULAR İÇİN ÖNE ÇIKAN MSI DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR MODELLERİ

Ofisimizde 2 yıldır Ersin Akman’ın kullandığı GS65 Stealth modelinin (https://youtu.be/mNDnNnPps2Y) yeni versiyonu diyebileceğimiz GS66 Stealth, hem tasarımı hem de teknik özellikleriyle tam bir oyun canavarı diyebiliriz. Zira modelde RTX 2060 ekran kartı, 512 GB SSD kapasitesi ve 10. nesil Intel i7-10750H işlemci gibi özellikler sıralanıyor.

Bir MSI imzası haline gelen Steelseries imzalı klavye geleneği GS66 ‘da da devam ediyor. Steelseries Engine 3 yazılımı ile her tuşa bağımsız olarak istediğiniz rengi atayabiliyor, farklı efektler arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Macro ve oyunlara özel profilleme seçeneklerini kullanma imkanı da sunuyor. Aynı zamanda bu program ile SteelSeries’e ait diğer tüm aksesuarlarınızı da kontrol etme imkanı veriyor. Ses konusunda ise DYNAUDIO imzalı ses sistemi sayesinde, sadece oyunlarda değil film izlerken veya müzik dinlerken de yüksek ve kaliteli bir deneyim yaşıyorsunuz.

Genel olarak MSI GS66 Steath; dizüstü bilgisayarından çok yüksek performans bekleyen, her oyunu üst düzey grafik ayarlarda rahatça oynamayı bekleyen ve aynı zamanda yaklaşık 2 kg ağırlığıyla taşırken de sorun çıkarmayacak bir model isteyen kullanıcılar için çok iyi bir seçenek. Ayrıca model 99.9w/saat ‘lik sivil havacılıkta uçağa alınabilecek maksimum pil seviyesi sunan bir dizüstü bilgisayar.

Dizüstü bilgisayarım hem performanslı, hem de ince ve hafif olsun diyenlere hitap eden bir model MSI GF75 Thin. Ayrıca 17.3 inç ekran boyutuna sahip olduğu için, büyük ekran isteyen ve 15.6 inç modelleri tercih etmeyen kullanıcılar için de oldukça mantıklı bir seçenek. Ekran konusunda cihazın 120 Hz tazeleme hızı sunuyor olması da önemli. Zira yüksek FPS değerlerine ulaştığınızda buna tazeleme hızıyla uyum sağlayan ekran, yırtılmalar olmadan akıcı bir görüntüyü size sunabiliyor.

Cihazda şu anda en güçlü mobil işlemcilerden biri olan 10. Nesil Intel Core i7-10750H yer alıyor. Buna ek olarak diğer teknik özelliklerde GTX 1650 ekran kartı, 256 GB SSD ve 1 TB mekanik disk, 8 GB RAM sıralanıyor. Tabii ki oyun performansı kadar cihazın soğutma sistemi de bir hayli öne taşıyor. Burada MSI 4 adet ısı borusu, 2 adet fan ve 4 çıkış ile yük altında bile serin çalışma vadediyor.

Son olarak GF75 Thin modeline benzer olarak eğer hem daha küçük hem de daha uygun fiyatlı bir model bakıyorsanız yine indirimde olan GF63 Thin modeline de göz atabilirsiniz.

17.3 inç büyük ekranda 144 Hz tazeleme hızı sunan ekran, RTX 2060 ekran kartı ve Intel i7-10750H işlemcisiyle bir oyuncunun isteyeceği her şeyi bünyesinde barındıran bir model GL75 Leopard.

Tasarımına baktığımızda kırmızı arka aydınlatmalı klavye, MSI’ın imzası haline gelen agresif tasarım hatları ve büyük hava çıkışları gibi detaylar göze çarpıyor. Cihazdaki işlemci ve ekran kartı ikilisi, günümüzün tüm oyunlarını en üst grafik ayarlarında rahatlıkla oynabileceğiniz anlamına geliyor. Ayrıca ekran tarafında 144 Hz desteği, yüksek FPS değerlerine uyum sağlayarak çok daha akıcı bir görüntü elde edebileceğinizi ifade ediyor.

Bu arada modelin daha farklı konfigürasyon sunan bir diğer modeli de yine indirim kampanyasında.

İÇERİK ÜRETİCİLERİ İÇİN MSI FIRSATLARI

Prestige serisinden bir modeli geçtiğimiz aylarda ofisimizin çekim ve kurgu işlerini yapan sevgili Aslı incelemişti. Bu seri, içerik üretenlerin ihtiyaç duyacağı doğru renkler veren ekranları, taşınabilirliği yüksek tasarımları ve performanslı olmasına rağmen serin çalışabilmeleriyle öne çıkıyor. Daha önce Aslı’nın yaptığı kullanım tecrübesi videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

MSI Prestige 14 A10SC modeli, sunduğu teknik özelliklerin yanı sıra 1.29 kg ağırlığıyla ultra taşınabilir bir model. Ayrıca 14 inç boyutlu bir dizüstü bilgisayar olduğundan, çantanızda taşıdığınızı dahi hissetirmeyen cinsten bir ürün. Sözünü ettiğimiz 14 inçlik ekran 4K çözünürlüklü ve renk konusunda çok iddialı bir model. Çünkü AdobeRGB %100 renk gamı, Delta E>2, True Color teknolojisi ve CalMan onayı ile geliyor. Bu özellikler sayesinde bir grafik üzerinde çalışırken veya bir video kurgularken doğru renk görüyorsunuz.

Birden fazla Thunderbolt 3 yuvası sunan model, bu sayede dilediğiniz zaman dizüstü bilgisayarını birden fazla ekrana yansıtabilmenize olanak sağlıyor. Performans tarafında ise Intel® Core™ i7-10710U işlemci ve GTX 1650 ekran kartı karşımıza çıkıyor. Modelde 512 GB NVMe SSD yer alırken, 50 Whr batarya 10 saate kadar kesintisiz bir çalışma performansı vadediyor.

Ayrıca kampanya kapsamıda olan Prestige 15 modeline de buradan göz atabilirsiniz.

Profesyonel içerik tasarımcıları için üretilen Creator; video düzenleme, 3D animasyon, fotoğrafçılık ve grafik tasarım gibi iş kollarına hitap ediyor. Dışarıdan bakıldığında sadeliğin getirdiği bir şık tasarım dikkat çekiyor. Ancak bu sadeliğin altında MIL-STD-810G sertifikası ile askeri standartlarda test edilmiş bir dayanıklılık yatıyor.

17.3 inç büyük ekran sunan modelde sRGB %100 renk doğruluğu ve 144 Hz tazeleme hızı bulunuyor. Ayrıca ekran çerçeveleri oldukça ince olduğundan, kullanıcılar göze batan kalın çerçeveler yerine ekran deneyimini daha güzel bir şekilde yaşayabiliyor. Modelde oyuncu dizüstü bilgisayarlarında da çok performanslı olduğu için tercih edilen Intel i7-10750H işlemci, 16 GB RAM ve GTX 1660 Ti ekran kartı yer alıyor. Yani ürün aslında bir oyuncu dizüstü bilgisayarı olmasa bile, oyuncu modellerinden farksız olan teknik özellikleriyle rahatlıkla her oyunu da oynatabilir durumda.

Modern serisi dizüstü bilgisayarlar

Kampanya kapsamında Modern serisinden üç farklı model indirimde. Bunlar MODERN 14 B10RASW-203TR, MODERN 14 A10M-1044XTRve Modern 15 A10RAS-060XTR

Bu serinin özelliklerine genel bir bakış atacak olursak, yine ultra taşınabilir ve aynı zamanda performanslı ürünlerle karşılaşıyoruz. Modellerin incecik çerçeveleri ekranın olduğundan daha güzel görünmesini sağlıyor. Ayrıca boyut olarak 14 inç ve 15 inç gibi farklı seçenekler sunuluyor. Ekranda şirketin True Color teknolojisi de işlerinizde doğru renk alabilmeniz adına düşünülmüş.

NOT: Bu içerik MSI desteğiyle hazırlanmıştır.